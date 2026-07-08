Προβληματισμός στις Βρυξέλλες με τη Λεπέν - Προτιμούσαν έναν διάδοχο στα χνάρια της Μελόνι

Η Μαρίν Λεπέν θα είναι ξανά υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας, βάζοντας τέλος στις ελπίδες που έτρεφαν ορισμένοι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες ότι θα παραχωρούσε τη θέση της σε έναν νεότερο και ενδεχομένως πιο συμβατικό διάδοχο.

Ενώ βουλευτές, αξιωματούχοι και αναλυτές συμφωνούν πως μια νίκη είτε της Λεπέν είτε του Ζορντάν Μπαρντελά θα είχε βαθιές συνέπειες για την ΕΕ, αρκετοί χαρακτήριζαν, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια, τον 30χρονο ηγέτη της Εθνικής Συσπείρωσης ως πιο ρεαλιστή και λιγότερο ιδεολογικό. Για τον λόγο αυτό, οι Βρυξέλλες ήλπιζαν ότι μια ενδεχόμενη συνεργασία μαζί του θα ήταν σαφώς πιο εύκολη, αναφέρει το Politico.

Η Λεπέν ανακοίνωσε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση το βράδυ της Τρίτης ότι θα θέσει για τέταρτη φορά υποψηφιότητα, παρά το γεγονός ότι καταδικάστηκε σε ένα έτος κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. «Βρίσκομαι εδώ απόψε για να σας ανακοινώσω ότι είμαι η υποψήφια για τις εκλογές του 2027», δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι TF1, τερματίζοντας τα σενάρια που την ήθελαν να αποσύρεται για να αφήσει τον πρώην προστατευόμενό της να ηγηθεί της προεκλογικής εκστρατείας.

Έντονη ανησυχία στις Βρυξέλλες

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονη ανησυχία στις Βρυξέλλες, καθώς αξιωματούχοι και ευρωβουλευτές μελετούσαν επί μήνες τις επιπτώσεις μιας ακροδεξιάς γαλλικής προεδρίας. Με την ΕΕ να εισέρχεται σε σκληρές διαπραγματεύσεις για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της και να επιδιώκει την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας, πολλοί φοβούνται ότι η Λεπέν θα μπορούσε να τορπιλίσει τη συναίνεση μεταξύ των 27 ηγετών.

«Αυτό που μας ανησυχεί είναι η απειλή της ακροδεξιάς, η επίθεση στα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και στις πολιτικές που τους ωφελούν. Και θα αγωνιστούμε, όποια και αν είναι τα ονόματα ή τα επώνυμά τους», δήλωσε η επικεφαλής της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρσία. Από την πλευρά του, ο Ντιρκ Γκότινκ, Ολλανδός ευρωβουλευτής του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), σημείωσε με νόημα: «Όποιος και αν είναι ο υποψήφιος, απέχει ακόμα πολύ από το να διαθέτει ένα αξιόπιστο οικονομικό πρόγραμμα».

Πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις, αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφραζαν την προτίμησή τους προς τον Μπαρντελά, επικαλούμενοι την εμπειρία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Πιστεύω ότι ο Μπαρντελά είναι πιο μετριοπαθής από τη Μαρίν Λε Πεν», δήλωσε η Ζέλιανα Ζόβκο, Κροάτισσα ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του ΕΛΚ. «Η Μαρίν Λεπέν εξακολουθεί να φέρει την κληρονομιά από τον πατέρα της», πρόσθεσε, αναφερόμενη στον Ζαν-Μαρί Λε Πεν και τις δηλώσεις του που υποτιμούσαν το Ολοκαύτωμα. Ωστόσο, η Ζόβκο έσπευσε να συμπληρώσει ότι μια νίκη της Εθνικής Συσπείρωσης στις γαλλικές εκλογές -είτε με τη Λεπέν είτε με τον Μπαρντελά- θα μπορούσε να σημάνει «το τέλος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος όπως το γνωρίζουμε».

Παράλληλα, ο Λετονός ευρωβουλευτής Ιβάρς Ίγιαμπς (Renew Europe) χαρακτήρισε τον Μπαρντελά «πολύ ταλαντούχο πολιτικό», αλλά προειδοποίησε ότι ο νεαρός ηγέτης είναι «πολύ επιφυλακτικός απέναντι στο ΝΑΤΟ» και έχει υποστηρίξει την αποχώρηση του Παρισιού από το κέντρο διοίκησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων της συμμαχίας, κάτι που θα οδηγούσε σε κατακερματισμό της.

Η επιφυλακτική προτίμηση των Βρυξελλών προς τον Μπαρντελά βασιζόταν στην ελπίδα για μια πιο πραγματιστική προσέγγιση. «Από τους δύο, προτιμάται ο Μπαρντελά, αλλά και αυτός θα προκαλούσε ρήξη στις ιστορικές σχέσεις της Γαλλίας με την ΕΕ», εξήγησε ο Μουτζτάμπα Ραχμάν, διευθύνων σύμβουλος για την Ευρώπη του think tank Eurasia Group.

Σε αντίθεση με τη Λεπέν, ο Μπαρντελά δεν υποσχέθηκε ποτέ την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή την έξοδο από το ευρώ. Επιπλέον, έχει προσπαθήσει να μετριάσει πτυχές του οικονομικού προγράμματος της Λεπέν που τρομάζουν τις αγορές, όπως τη δέσμευση για μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 62 έτη, δείχνοντας παράλληλα διάθεση συνεργασίας με Ευρωπαίους συντηρητικούς ηγέτες, όπως η Τζόρτζια Μελόνι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Σημαντική διαφορά εντοπίζεται και στη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Η θητεία της Λεπέν έχει σημαδευτεί από κατηγορίες για στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, λόγω του περιβόητου ρωσικού δανείου του κόμματος το 2017. Αν και η ίδια αποστασιοποιήθηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ο Μπαρντελά δεν βαρύνεται με αυτό το γεωπολιτικό παρελθόν, αν και η απειρία του παραμένει ερωτηματικό.

Πάντως, δεν ανησυχούν όλοι στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Ο Πατρίκ Τζάκι, συμπρόεδρος της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), άφησε ορθάνοιχτο το παράθυρο συνεργασίας: «Επιδιώκουμε πραγματική αλλαγή στην Ευρώπη και αν μπορέσουμε να συνεργαστούμε με αυτούς τους δύο εταίρους, θα είμαστε ευτυχείς».

Πηγή: skai.gr

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