ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τις ανακλήσεις δωρεών προς τρίτους 

Διευκρινίσεις σε σχέση με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, η οποία έκρινε ότι υπήρξε φορολογητέα δωρεά επί μεταφοράς χρημάτων τα οποία επιστράφηκαν την ίδια μέρα στον δωρητή από τον δωρεοδόχο, δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΑΑΔΕ, όπως αναφέρεται στη δημοσιοποιημένη απόφαση της ΔΕΔ, για τη μεταφορά ποσού 51.801 ευρώ υποβλήθηκε δήλωση φόρου δωρεάς μέσω της εφαρμογής myProperty, τόσο από τον δωρητή όσο και από τη δωρεοδόχο. Από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής προέκυψε φόρος προς καταβολή.

Εν προκειμένω δηλαδή, όπως επισημαίνεται, δεν υπήρξε απλά και μόνο η μεταφορά ενός ποσού και επιστροφή του στον αρχικό καταθέτη. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υπέβαλαν παράλληλα και δήλωση φόρου δωρεάς, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ζήτημα πλάνης, όπως ισχυρίστηκε η φορολογούμενη η οποία προσέφυγε στη ΔΕΔ για να ακυρώσει τον καταλογισμό. Επιπλέον, τονίζεται ότι με την παράδοση των χρημάτων συντελείται η δωρεά.

Ειδικότερα, με βάση τη νομοθεσία (άρθρο 95 παρ. 1 β΄ ν. 5219/2025) και τη σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (Ε. 2077/2022) σε περίπτωση ανάκλησης της χρηματικής δωρεάς με συμφωνία των μερών εντός πενταετίας από τη δωρεά, η αρχική δωρεά υπόκειται μεν σε φόρο, αλλά δεν φορολογείται η συνεπεία της ανάκλησης αναμεταβίβαση του δωρηθέντος ποσού στον αρχικό δωρητή. Συνεπώς, με βάση το νόμο, η αρχική δωρεά φορολογείται πάντοτε, εφόσον υποβληθεί δήλωση φόρου δωρεάς.

Ολόκληρη η υπ' αρ. 1544/2026 απόφαση της ΔΕΔ, η οποία έκρινε επί του συγκεκριμένου θέματος, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπου δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις της υπηρεσίας αυτής της ΑΑΔΕ.

Πηγή: skai.gr

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