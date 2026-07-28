Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ηράκλειο Κρήτης

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή στο Ηράκλειο Κρήτης, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28 Ιουλίου 2026, περίπου στις 17:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος μέρος 32 πυροσβέστες 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 2 ελικόπτερα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Μίνωα - Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.



Πηγή: skai.gr

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