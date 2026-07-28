Ιαπωνία: Αρκετοί νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη τον νομό Κουμαμότο στη νότια Ιαπωνία, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες κατοικίες, σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και παγιδεύοντας ανθρώπους στα συντρίμμια, ενώ υπάρχουν φόβοι για νεκρούς μετά τη μερική κατάρρευση εμπορικού κέντρου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν κατέρρευσε το σπίτι του.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Τόκιο, δήλωσε ότι οι Αρχές εξακολουθούν να αξιολογούν το μέγεθος της καταστροφής στην περιοχή, η οποία είχε πληγεί από φονικό σεισμό πριν από δέκα χρόνια.

«Έχουμε ήδη ενημερωθεί ότι υπάρχουν τραυματίες. Σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και πυρκαγιές, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιές σε δρόμους και γέφυρες, καθώς και καταρρεύσεις κτιρίων», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

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«Ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για την προστασία τους, μεταξύ άλλων μεταβαίνοντας σε ασφαλή σημεία», πρόσθεσε.

Περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να μεταβούν σε κέντρα εκκένωσης, ενώ εκατοντάδες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζουν να πλήττουν τη νήσο Κιούσου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση καμινάδας σε εργοστάσιο της Nippon Paper Industries.

Έκρηξη στο εμπορικό κέντρο μετά τον σεισμό

Περίπου 20 έως 30 εργαζόμενοι στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του νομού αγνοούνται, αφού σημειώθηκε έκρηξη στις εγκαταστάσεις του μετά τον σεισμό, όπως μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο NHK.

Η Πυροσβεστική είχε αναφέρει νωρίτερα ότι πολλοί άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TBS, η αστυνομία εκτιμά ότι υπάρχουν «αρκετοί» νεκροί.

The moment the 6.8-magnitude #earthquake struck a shopping center in #Kumamoto (Japan, about an hour ago). pic.twitter.com/60mnb4SLVe — Alex Terry (@AlexTerry17482) July 28, 2026

Πλάνα από το σημείο δείχνουν ότι η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου, το οποίο φιλοξενεί περίπου 200 καταστήματα, έχει καταρρεύσει, αποκαλύπτοντας τις μεταλλικές δοκούς του κτιρίου, ενώ συντρίμμια έχουν διασκορπιστεί στον χώρο στάθμευσης. Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, με τα σωστικά συνεργεία να αναζητούν επιζώντες.

Εκπρόσωπος της εταιρείας Aeon, που διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο, δήλωσε ότι πελάτες και εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν αμέσως μετά τον σεισμό και ότι τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με το NHK, ένα νοσοκομείο έχει δεχθεί περισσότερους από 50 τραυματίες, ενώ ένα δεύτερο νοσοκομείο περίπου 40 από τους οποίους οι 10 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τραυματίστηκαν και αρκετοί επιβάτες αμαξοστοιχίας υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού.

Φόβοι για ισχυρούς μετασεισμούς

Πολλά ακόμη κτίρια τυλίχθηκαν στις φλόγες ή κατέρρευσαν εν μέρει, σύμφωνα με πλάνα του δημόσιου δικτύου NHK, ενώ μεγάλες ρωγμές εμφανίστηκαν σε βασικούς οδικούς άξονες, μεταξύ αυτών και σε έναν υπερυψωμένο αυτοκινητόδρομο. Οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες διακόπηκαν, ενώ όλες οι πτήσεις από και προς την περιοχή ανεστάλησαν.

Οι εταιρείες TSMC, η μεγαλύτερη κατασκευάστρια ημιαγωγών κατά παραγγελία παγκοσμίως, καθώς και οι Sony και Fujifilm, απομάκρυναν τους εργαζομένους από τα εργοστάσιά τους μετά τον σεισμό.

🚨BREAKING:



🇯🇵 A powerful M7.1 earthquake just hit near Kumamoto, Japan, and a tsunami advisory is now in effect.



The shaking reached the top of Japan's intensity scale, meaning it was violent right at the epicenter.#japanearthquake #Japan#Earthquake pic.twitter.com/fxXxaOEPgD — Ravinder Singh (@ravindraJourno) July 28, 2026

Η Tokyo Electron ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη λειτουργία των δύο εργοστασίων της στον νομό Κουμαμότο έως και την Τετάρτη, ενώ και η Honda γνωστοποίησε ότι διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής μοτοσικλετών στην περιοχή.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της πόλης Κουμαμότο, της μεγαλύτερης πόλης της κεντρικής Κιούσου, με πληθυσμό περίπου 700.000 κατοίκων.

Αξιωματούχος της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποίησε ότι οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο θα πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή για νέους ισχυρούς μετασεισμούς για περίπου μία εβδομάδα, καθώς και για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Η Ιαπωνία, που βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μιας ζώνης με έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, καταγράφει περίπου το 20% των σεισμών μεγέθους 6 Ρίχτερ και άνω παγκοσμίως.

Μετά τη σεισμική δόνηση εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ωστόσο ήρθη λίγες ώρες αργότερα.

Η εταιρεία ηλεκτρισμού Kyushu Electric Power ανακοίνωσε ότι περίπου 48.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η σιδηροδρομική εταιρεία JR Kyushu ανέστειλε τα δρομολόγια, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen. Παράλληλα, το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες να εκτρέψουν ή να ακυρώσουν πτήσεις.

Japan, with major road cracks following a magnitude 7.1 earthquake. pic.twitter.com/mbFJYd7MwB — Garfield (@GarfieldUtd_) July 28, 2026

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών KDDI και NTT Docomo ανακοίνωσαν προβλήματα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, εξαιτίας των διακοπών ηλεκτροδότησης και βλαβών στο δίκτυο μετάδοσης.

Η ιαπωνική Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας διευκρίνισε ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής.

Ο καταστροφικός σεισμός που είχε πλήξει το Κουμαμότο πριν από δέκα χρόνια είχε προκαλέσει τον θάνατο 275 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 2.739, ενώ είχαν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε χιλιάδες κτίρια, μεταξύ των οποίων και στο ιστορικό κάστρο της πόλης, ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Ιαπωνίας.

Αξιωματούχος του κάστρου ανέφερε ότι και από τον νέο σεισμό κατέρρευσαν τμήματα των πέτρινων τειχών του.

Καθώς χιλιάδες κατοικίες παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τη δύση του ηλίου, οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους για τον αυξημένο κίνδυνο θερμοπληξίας, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη.



Πηγή: skai.gr

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