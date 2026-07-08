Μποϊκοτάζ από όλα τα μεγάλα κόμματα στην επαναληπτική εκλογή που προκάλεσε ο Φάρατζ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η απόφαση του Νάιτζελ Φάρατζ να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα, γεγονός που οδηγεί σε επαναληπτική εκλογή στην περιφέρεια του Κλάκτον, μεταφράζεται από πολλούς αναλυτές στη Βρετανία ως μια αγωνιώδης προσπάθεια να διασφαλίσει το πολιτικό του μέλλον.

Ο αρχηγός του λαϊκιστικού κόμματος, Reform UK, βρίσκεται στο στόχαστρο για αδήλωτη δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από τον δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων, Κρίστοφερ Χάρμπορν, αλλά και για αδήλωτες παροχές από τον συνεργάτη του, Τζορτζ Κότρελ, ο οποίος έχει καταδικαστεί στις ΗΠΑ για απάτη.

Ωστόσο, η απόπειρά του να ανακτήσει την πολιτική δυναμική υπονομεύθηκε γρήγορα από την απόφαση όλων των μεγάλων κομμάτων να απέχουν από τη διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα, οι Συντηρητικοί, οι Εργατικοί, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, οι Πράσινοι αλλά και το ακροδεξιό κόμμα Restore Britain ανακοίνωσαν ότι δεν θα κατεβάσουν υποψήφιους στο Κλάκτον κάνοντας λόγο για ένα τέχνασμα του Φάρατζ το οποίο έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες.

Την ίδια ώρα όμως, δύο ακόμη δεδομένα προκαλούν πονοκέφαλο στο επιτελείο του Reform UK.

Το ένα αφορά τον έλεγχο στον οποίο υπόκειται ο Νάιτζελ Φάρατζ από τον επίτροπο δεοντολογίας του βρετανικού κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τους κανόνες, εάν ένα πρόσωπο πάψει να είναι βουλευτής ενώ διεξάγεται έρευνα, η διαδικασία απλώς αναστέλλεται μέχρι το άτομο να επανεκλεγεί.

Ακόμη και στην περίπτωση που η αποχώρηση είναι μόνιμη και ο βουλευτής δεν επιστρέψει στο κοινοβούλιο, η έρευνα μπορεί να συνεχιστεί εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Το άλλο έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί και δεύτερη επαναληπτική εκλογή στο Κλάκτον και μάλιστα μέσα σε λίγους μήνες.

Εάν διαπιστωθεί ότι ο Φάρατζ όντως παραβίασε τους κανόνες και του επιβληθεί αποβολή από τη Βουλή των Κοινοτήτων για περισσότερες από 10 ημέρες, τότε θα ανοίξει το δρόμος για τη διαδικασία ανάκλησης της βουλευτικής του έδρας και συνεπώς για νέες κάλπες στην περιφέρειά του.

Ο εκκεντρικός υποψήφιος

Παρά το μποϊκοτάζ των μεγάλων κομμάτων που αποφάσισαν να απέχουν από την εκλογική διαδικασία στο Κλάκτον, ο Νάιτζελ Φάρατζ θα βρει απέναντί του μια από τις πιο γνωστές σατιρικές φιγούρες της βρετανικής πολιτικής σκηνής: τον Κόμη Binface, ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του με το σύνθημα «Ψηφίστε τον Binface γιατί η εναλλακτική είναι ο Φάρατζ».

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις καλτ ιδιαιτερότητες των βρετανικών εκλογών, ο Κόμης Binface δεν είναι ένας συνηθισμένος πολιτικός. Πρόκειται για έναν σατιρικό χαρακτήρα, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως ένας «διαγαλαξιακός πολεμιστής» και εμφανίζεται στις κάλπες και στις τηλεοπτικές κάμερες φορώντας έναν γκρι πλαστικό κάδο απορριμμάτων στο κεφάλι.

Ο συγκεκριμένος υποψήφιος έχει κάνει παράδοση το να κατεβαίνει στις εκλογές απέναντι σε κορυφαία ονόματα, έχοντας αντιμετωπίσει στο παρελθόν τους πρώην πρωθυπουργούς Μπόρις Τζόνσον και Ρίσι Σούνακ, αλλά και τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν. Το πολιτικό του μανιφέστο είναι πάντα ένα μείγμα επιστημονικής φαντασίας και βρετανικού χιούμορ, συνδυάζοντας παράλογες υποσχέσεις με καυστικά σχόλια για την καθημερινότητα - από το να κατασκευάσει διαστημικές βάσεις μέχρι το να επιβάλει πλαφόν στην τιμή που πωλούνται τα κρουασάν.

Η κάθοδός του στο Κλάκτον έρχεται να προσθέσει μια σουρεαλιστική πινελιά στα σχέδια του ηγέτη του Reform UK και να υπονομεύσει ακόμα περισσότερο την προσπάθειά του να παρουσιάσει την αναμέτρηση ως μια ιστορική μάχη του «λαού απέναντι στο κατεστημένο».



Πηγή: skai.gr

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