Οι τελευταίες κινήσεις της ύποπτης λίγο πριν την επίθεση κατά Γερμολάγιεφ - Ψώνισε ατάραχη (βίντεο)

Λίγες ώρες πριν από την έκρηξη που συνδέεται με την επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Γερμολάγιεφ, η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκαγια καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να πραγματοποιεί αγορά σε κατάστημα στη γαλλική πόλη Μποσολέι, στα σύνορα με το Μονακό.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες η γυναίκα, λίγο πριν την επίμαχη επίθεση που προκάλεσε σοκ στο Μονακό, αγόρασε έναν φορητό φορτιστή κινητού τηλεφώνου.

Η υπάλληλος του καταστήματος ανέφερε ότι η γυναίκα δεν μιλούσε καθόλου αγγλικά και δεν προκάλεσε την παραμικρή υποψία κατά την παρουσία της στο κατάστημα. Όπως δήλωσε, η συμπεριφορά της ήταν απολύτως φυσιολογική και έδειχνε «εντελώς κανονική».

Δείτε το βίντεο με την 39χρονη:

Last purchase before the explosion: suspect in attack on Ukrainian oligarch Yermolaev caught on camera



Anastasia Berezovskaya entered a shop in the French town of Beausoleil, right on the border with Monaco, just hours before the explosion. Surveillance cameras captured her… https://t.co/ScSq4S3Dwy pic.twitter.com/PPgOCSnTc3 — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

Η Αναστασία Μπερεζόφσκαγια λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της από τις αρχές του Μονακό και την έκδοση διεθνούς ειδοποίησης από την Interpol, βρέθηκε νεκρή στο Κίεβο.

Δολοφονήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της

Σύμφωνα με την ουκρανική Εθνική Αστυνομία, δύο άνδρες έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία της Μπερεζόφσκαγια. Ο ένας είναι εν ενεργεία αξιωματικός της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας (GUR), ενώ ο δεύτερος είναι πρώην υπάλληλος των αρχών επιβολής του νόμου.

Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο αξιωματικός παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στη δολοφονία, ενώ εξετάζουν πλέον τον ρόλο και άλλων πιθανών εμπλεκομένων.

Η 39χρονη θεωρούνταν από τις αρχές του Μονακό το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από τη βομβιστική επίθεση της 29ης Ιουνίου, η οποία είχε ως στόχο τον 58χρονο Βαντίμ Γερμολάγιεφ, τη σύντροφό του Άννα Νασομπίνα και τον 13χρονο γιο της.

Οι ερευνητές είχαν υποστηρίξει ότι η Μπερεζόφσκαγια είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα, είχε παρακολουθήσει την περιοχή και στη συνέχεια είχε αφήσει έναν εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε σακούλα αγορών. Η βόμβα φέρεται να ενεργοποιήθηκε από απόσταση τη στιγμή που τα θύματα βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Ο Γερμολάγιεφ τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η Άννα Νασομπίνα υπέστη ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών της. Ο 13χρονος γιος της τραυματίστηκε ελαφρύτερα και έδωσε κατάθεση στους ερευνητές.

Μετά την επίθεση, η Μπερεζόφσκαγια είχε γίνει αντικείμενο διεθνούς ανθρωποκυνηγητού, καθώς οι αρχές θεωρούσαν ότι είχε συνεργούς που τη βοήθησαν τόσο στην εκτέλεση του σχεδίου όσο και στη διαφυγή της.

Ο θάνατός της, ωστόσο, στέρησε από τους ανακριτές ένα κρίσιμο πρόσωπο που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για το ποιος σχεδίασε την επίθεση και ποιος βρισκόταν πίσω από αυτήν.





Πηγή: skai.gr

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