Σε απόφραξη των αεροφόρων οδών οφείλεται, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος του 80χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, το περασμένο Σάββατο, στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα, ενώ τα ευρήματα επιβεβαίωσαν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι ο δράστης πιθανότατα κάλυψε το πρόσωπο του θύματος με ένα μαξιλάρι, προκαλώντας τον θάνατό του από ασφυξία.

Στο μαξιλάρι εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, το οποίο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας για περαιτέρω ανάλυση.

H κεντρική είσοδος του διαμερίσματος δεν παρουσίαζε σημάδια παραβίασης, ενώ μόνο το υπνοδωμάτιο του 80χρονου βρέθηκε αναστατωμένο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης εντόπισε το αντικείμενο που αναζητούσε, το αφαίρεσε και στη συνέχεια αποχώρησε.

Την έρευνα για την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αθηνών, η οποία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή όπου σημειώθηκε το έγκλημα, καθώς και μαρτυρίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Πηγή: skai.gr

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