Politico: Πώς ο Πούτιν κέρδισε τις ρουμανικές εκλογές

Φορτηγά περνούν κατά μήκος του βροχερού δρόμου προς το λιμάνι της Κωνστάντζας στη Ρουμανία, το οποίο υπήρξε ζωτικός κόμβος για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στην άκρη της πόλης, περνούν από έναν αεροδιάδρομο του ΝΑΤΟ. Τώρα ένα λασπώδες εργοτάξιο βρίσκεται στη διαδικασία μετατροπής στη μεγαλύτερη βάση της συμμαχίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Politico. Περίπου 10.000 στρατιωτικοί θα μετακινηθούν στο σημείο μέχρι το 2030.

Ωστόσο, όταν οι κάτοικοι της πόλης ψήφισαν στις προεδρικές εκλογές του περασμένου μήνα, ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία τον Călin Georgescu, τον υποψήφιο που φάνηκε ότι ήταν η προτιμώμενη επιλογή του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Politico, η νίκη του Călin Georgescu οδήγησε σε κρίση εμπιστοσύνης. Ο υπερεθνικιστής, κατά των Βρυξελλών, σκεπτικιστής του ΝΑΤΟ εμφανίστηκε από το πουθενά τον περασμένο μήνα για να καταλάβει την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των εκλογών.

Αφού ο νυν πρόεδρος Klaus Iohannis δημοσίευσε μυστικά αρχεία που ισχυρίζονταν ότι η ψηφοφορία είχε παραβιαστεί από μια πιθανή «υβριδική» επίθεση υποστηριζόμενη από τη Ρωσία - και μια τεράστια επιχείρηση επιρροής στο TikTok - το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρουμανίας ακύρωσε τις εκλογές. Μάλιστα, η Ρουμανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία κατάσταση έντασης από την ταχεία άνοδο και πτώση του Georgescu.

Τα πολιτικά κόμματα της χώρας συγκρούονται μεταξύ τους καθώς προσπαθούν να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση συνασπισμού. Μόνο όταν ολοκληρωθεί αυτό θα γίνει γνωστό πότε θα μπορέσουν οι Ρουμάνοι να ψηφίσουν ξανά για πρόεδρο.

Το πολιτικό μέλλον του Georgescu είναι εξίσου αβέβαιο. Πολλοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να αποκλειστεί από το να είναι ξανά υποψήφιος με βάση την ακυρωτική απόφαση του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το Politico, πολιτικοί αναλυτές, ιστορικοί και ερευνητές στο Βουκουρέστι και τις Βρυξέλλες πιθανότατα θα διαφωνούν για χρόνια για το πόσο το Κρεμλίνο ή μια εκστρατεία επιρροής που στηρίχθηκε στο TikTok διευκόλυνε την εμφάνιση του Georgescu.

Ωστόσο, για πολλούς Ρουμάνους - τουλάχιστον μέρος του λόγου πίσω από την άνοδό του είναι ήδη σαφές - και είναι ένας λόγος που έχει σημαντικές επιπτώσεις για άλλες δυτικές χώρες.

Η απάντηση, σύμφωνα με την Oana Popescu-Zamfir - διευθύντρια του GlobalFocus Center, μιας δεξαμενής σκέψης εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας στο Βουκουρέστι - δεν έχει να κάνει με μια ξαφνικά αγάπη για τη Ρωσία ή την ακροδεξιά αλλά με τη βαθιά απογοήτευση για αυτό που θεωρείται μακρινή και αδιάφορη πολιτική τάξη.

«Οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει αυτή την ιδέα ότι τα πάντα χειραγωγούνται ούτως ή άλλως, όλα αποφασίζονται πίσω από κλειστές πόρτες και αυτό που φαίνεται και ποιον ψηφίζεις είναι πολύ λιγότερο σημαντικό», δήλωσε η ίδια και πρόσθεσε:

«Η αντίληψη των ανθρώπων είναι ότι η πολιτική ζωή και οι θεσμοί κυριαρχούνται από αυτά τα θολά δίκτυα ενδιαφέροντος… Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η αντίληψη είναι σωστή».

«Στα χέρια του Θεού» - Ποιος είναι ο Călin Georgescu

Τόσο ξαφνική και απροσδόκητη ήταν η άνοδος του Georgescu που οι φιλελεύθεροι Ρουμάνοι προσπαθούσαν να δουν τις διαδικτυακές αναρτήσεις του για να καταλάβουν τι αντιπροσώπευε και από πού είχε έρθει.

Πώς θα μπορούσε ο άγνωστος αντισυμβατικός - χωρίς πολιτικό κόμμα, χωρίς προφίλ στα κύρια μέσα ενημέρωσης και μηδενική υποδομή εκστρατείας - να είναι σε πορεία για να κερδίσει την προεδρία; Ήταν δίκαιες οι εκλογές ή απάτη; Πώς οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τι συνέβαινε;

Ο Georgescu, 62 ετών, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει μια εκστρατεία κυρίως σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube και το TikTok, ήταν επικριτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είχε επαινέσει τον Πούτιν ως πατριώτη και είχε τον μεσαιωνικό πολέμαρχο Vlad the Impaler (γνωστός και ως Dracula) ως εθνικό ήρωα.

Ο Georgescu ήταν σκεπτικιστής για τα εμβόλια. Η εκστρατεία του αντιτάχθηκε στην επέκταση των δικαιωμάτων LGBTQ+ και, όπως ο Πούτιν, ο ίδιος αγαπούσε το τζούντο. Είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για τον φιλογερμανικό ηγέτη της Ρουμανίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Ion Antonescu, ο οποίος πραγματοποίησε το Ολοκαύτωμα, και υποστηρίχθηκε από ομάδες νεολεγεωνάριων με τις ρίζες τους στη Σιδηρά Φρουρά, τη φασιστική παραστρατιωτική οργάνωση της δεκαετίας του 1930.

Είχε καταγγείλει δημόσια την ΕΕ, περιέγραψε μία αντιπυραυλική ασπίδα των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκεται σε ρουμανικό έδαφος ως εθνική ντροπή και υποσχέθηκε να τερματίσει κάθε βοήθεια προς την Ουκρανία. Επικαλούνταν συχνά την πίστη του, δηλώνοντας ότι δεν είχε έξοδα εκστρατείας επειδή «είμαστε στα χέρια του Θεού».

Σε ένα από τα πιο επιτυχημένα βίντεό του στα social media, φορούσε ένα παραδοσιακό ρουμανικό πουκάμισο πάνω σε ένα άσπρο άλογο. Όπως αναφέρει το Politico, η εικόνα ήταν ενός ανθρώπου που «ενσάρκωνε» την πατρίδα του - την εύφορη γη, τα βουνά και τη μυθολογία της Τρανσυλβανίας, τη λαογραφική κληρονομιά ενός περήφανου έθνους. Δεν είχε κόμμα, είπε, γιατί το κόμμα του ήταν η Ρουμανία.

Το κατεστημένο αντεπιτίθεται

Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αρχίσει να αντεπιτίθεται το πολιτικό κατεστημένο της Ρουμανίας.

Τις ημέρες μετά τη νίκη-σοκ του Georgescu, αυξήθηκαν οι υποψίες ότι είχε ωφεληθεί από μια επιχείρηση «παρέμβασης» που υποστηριζόταν από τη Ρωσία, μια ιδέα που υποστήριξε ο νυν πρόεδρος Klaus Iohannis όταν αποχαρακτήρισε αρχεία πληροφοριών λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του δεύτερου και τελευταίου γύρου ψηφοφορίας.

Τα έγγραφα προκάλεσαν σάλο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δέχτηκε μια «υβριδική» επίθεση από τη Μόσχα και ότι τα αντιδυτικά μηνύματα του Georgescu είχαν ενισχυθεί από bot 25.000 λογαριασμών TikTok που «έδρασαν» την τελευταία στιγμή για να κινητοποιήσουν τους υποστηρικτές του. Αμφισβήτησαν επίσης τη νομιμότητα της χρηματοδότησης της εκστρατείας του.

Εν τω μεταξύ, φιλελεύθεροι Ρουμάνοι συνέρρεαν για να υποστηρίξουν την Elena Lasconi, την υποψήφια του κόμματος Save Romania Union, την οποία επρόκειτο να αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο.

Μια κεντροδεξιά φιλελεύθερη που υπερασπιζόταν τα φιλοευρωπαϊκά διαπιστευτήριά της, η Lasconi παρείχε μια σαφή εναλλακτική, αλλά δεν είχε πολιτικό βάρος: Η μόνη πραγματική εμπειρία της σε υψηλό αξίωμα ήταν την περίοδο που ήταν δήμαρχος μιας μικρής πόλης, 150 χιλιόμετρα μακριά από το Βουκουρέστι.

Και όμως, στις 5 Δεκεμβρίου, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να υποστηρίξουν την «ευρωπαϊκή» ταυτότητα της Ρουμανίας, φωνάζοντας «ελευθερία» και κυματίζοντας σημαίες της ΕΕ μαζί με τις εθνικές τους ρίγες σε χρώμα μπλε, κίτρινο και κόκκινο. Σχεδίαζαν να ψηφίσουν τη Lasconi στον τελικό γύρο στις 8 Δεκεμβρίου.

Την επόμενη μέρα, οι ανώτεροι δικαστές της Ρουμανίας εξέδωσαν την απόφαση - «βόμβα». Με ομόφωνη απόφαση, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρουμανίας ακύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών, επικαλούμενο παρατυπίες στον πρώτο γύρο και εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της εκστρατείας.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι θεσμοί του κράτους άρχισαν να έχουν στο στόχαστρό τους εκείνους που βρίσκονταν πίσω από την εκστρατεία του Georgescu. Μισθοφόροι που προσέλαβε ως ασφαλεία του συνελήφθησαν και διαπιστώθηκε ότι έφεραν όπλα στα αυτοκίνητά τους. Φέρεται ότι πήγαιναν στην πρωτεύουσα, με σκοπό τη βία.

Η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι ενός βασικού οικονομικού υποστηρικτή του Georgescu. Έγιναν έρευνες για τον ίδιο τον Georgescu και τον μικρό «στρατό» των influncers στο TikTok που φέρεται να πληρώθηκαν για να προωθήσουν την υποψηφιότητά του. Ορισμένοι από αυτούς έχουν πλέον εγκαταλείψει τη χώρα.

Η απογοήτευση στη χώρα

Για τους εξωτερικούς παρατηρητές που φοβόντουσαν ότι η Ρουμανία επρόκειτο να μιμηθεί την Ουγγαρία και να εκλέξει έναν άλλο υποστηρικτή του Κρεμλίνου με το στυλ του Βίκτορ Όρμπαν, η ακύρωση ήταν μια ένδειξη λογικής.

Και όμως στη Ρουμανία, το αρχικό σοκ έδωσε σύντομα τη θέση του στον κυνισμό.

Ο Georgescu προέτρεψε τους υποστηρικτές του να μην «ενδώσουν» και να διατηρήσουν την πίστη τους. «Σήμερα, το ρουμανικό κράτος έχει ''ποδοπατήσει'' τη δημοκρατία», είπε. «Την ημέρα αυτή, το διεφθαρμένο σύστημα έκανε συμφωνία με τον διάβολο. Έχω μόνο ένα σύμφωνο — με τον ρουμανικό λαό και τον Θεό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η αντίπαλός του, Lasconi, έκανε μια εντυπωσιακά παρόμοια δήλωση. «Σήμερα είναι η στιγμή που το ρουμανικό κράτος ποδοπάτησε τη δημοκρατία», είπε. «Ο Θεός, ο ρουμανικός λαός, η αλήθεια και ο νόμος θα επικρατήσουν και θα τιμωρήσουν αυτούς που είναι ένοχοι για την καταστροφή της δημοκρατίας μας».

Για πολλούς Ρουμάνους, ο περασμένος μήνας ήταν απλώς άλλο ένα κεφάλαιο στην περίπλοκη —και συχνά απογοητευτική— σχέση της χώρας με τον φιλελευθερισμό και τη δημοκρατία.

Όποιος κι αν ήταν ο ρόλος του Κρεμλίνου ή του TikTok στην ταχεία άνοδο του Georgescu, η δημοτικότητά του ήταν, πάνω από όλα, ένα σύμπτωμα μιας μεγάλης απογοήτευσης από την πολιτική τάξη.

Πηγή: skai.gr

