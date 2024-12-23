Μοζαμβίκη: Το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο άφησε πίσω του 120 νεκρούς

Ο κυκλώνας Σίντο προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 120 ανθρώπων στη Μοζαμβίκη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα το Ινστιτούτο Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών στη χώρα αυτή της νότιας Αφρικής.

Ο αριθμός των τραυματιών που έχουν καταμετρηθεί αυξήθηκε επίσης φθάνοντας σχεδόν τους 900 μετά το πέρασμα του κυκλώνα που έπληξε την Αφρική στις 15 Δεκεμβρίου, μία ημέρα αφού προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στο μικρό γαλλικό αρχιπέλαγος της Μαγιότ.

Στην επαρχία Κάμπο Ντελγκάντο, στο βόρειο τμήμα της χώρας η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των φτωχότερων στον κόσμο, καταγράφονται 110 νεκροί και η συντριπτική πλειονότητα των ζημιών με 500.000 από τους σχεδόν 700.000 ανθρώπους που οι αρχές εκτιμούν πλέον πως έχουν πληγεί από την καταστροφή.

Η χώρα, που βρέχεται από τον Ινδικό ωκεανό, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Το 2019, οι κυκλώνες Ιντάι και Κένεθ είχαν προκαλέσει 700 θανάτους, εκατομμύρια πληγέντες και τεράστιες υλικές ζημιές.

Πέρυσι η Μοζαμβίκη ήταν μία από τις περιοχές που επλήγησαν από τη χειρότερη ξηρασία στη νότια Αφρική εδώ και έναν αιώνα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα που εκτίμησε πως ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν σε κατάσταση οξείας διατροφικής ανασφάλειας στην περιοχή ανερχόταν σε 26 εκατομμύρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

