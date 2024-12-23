Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δήλωσε αθώος για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealth

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δήλωσε τη Δευτέρα αθώος στις κατηγορίες για φόνο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης σχετικά με τη δολοφονία του CEO της UnitedHealth Group, ξεκινώντας μια υπόθεση υψηλού προφίλ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο 26χρονος κάτοικος του Μέριλαντ εμφανίστηκε με τους δικηγόρους του σε δικαστήριο του Μανχάταν για να του απαγγελθούν πολλαπλές κατηγορίες, όπως φόνος πρώτου και δεύτερου βαθμού, εγκληματική κατοχή όπλου και κατοχή πλαστής άδειας οδήγησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο αντζιόνε φέρεται να περίμενε έξω από ένα ξενοδοχείο στο κέντρο του Μανχάταν προτού πυροβολήσει τον Μπράιαν Τόμσον, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ασφαλιστικής μονάδας της UnitedHealth, έξω από μια συνάντηση με επενδυτές στις 4 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ. Στη συνέχεια ο Μαντζιόνε διέφυγε, προκαλώντας ένα πενθήμερο ανθρωποκυνηγητό που κατέληξε στη σύλληψή του σε ένα McDonald's στη δυτική Πενσυλβάνια.

