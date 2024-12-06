Προεδρικές εκλογές- Ρουμανία: «Πραξικόπημα» καταγγέλλει ο εθνικιστής υποψήφιος

Ο εθνικιστής υποψήφιος για την προεδρία της Ρουμανίας Καλίν Γκεοργκέσκου, ο οποίος κέρδισε τον πρώτο γύρο των εκλογών, κατήγγειλε απόψε «πραξικόπημα» αφού το Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε τα αποτελέσματα και διέταξε να επαναληφθεί ολόκληρη η εκλογική διαδικασία.

«Είναι απλώς ένα οργανωμένο πραξικόπημα (…) Η δημοκρατία μας κινδυνεύει» ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο 62χρονος, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του δημοσίου.

Ο Γκεοργκέσκου κάλεσε τους υποστηρικτές του «να παραμείνουν πιστοί στο κοινό ιδανικό μας», παρά την ακύρωση των εκλογών, δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε την ακύρωση του αποτελέσματος με αφορμή τις υποψίες για ρωσική ανάμιξη μέσω της πλατφόρμας TikTok.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.