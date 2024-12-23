Κρεμλίνο: Πολλές χώρες έχουν προσφερθεί να φιλοξενήσουν συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι πολλές χώρες έχουν ήδη προσφερθεί να φιλοξενήσουν συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του εκλεγμένου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αν και αρνήθηκε να τις κατονομάσει.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και δεν έχει ακόμη εκθέσει δημόσια τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να το πράξει. Ο Πούτιν είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι είναι έτοιμος να συμβιβαστεί για την Ουκρανία σε πιθανές συνομιλίες με τον Τραμπ και δεν έχει θέσει όρους για την έναρξη συνομιλιών με τις ουκρανικές αρχές.

Αλλά ο Πούτιν δήλωσε ότι οι όποιες συνομιλίες θα πρέπει να έχουν ως σημείο αφετηρίας την προκαταρκτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου στην Κωνσταντινούπολη κατά την διάρκεια των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, η οποία ποτές δεν επιτεύχθηκε.

Πολλοί Ουκρανοί πολιτικοί θεωρούν ότι το εν λόγω σχέδιο συμφωνίας ισοδυναμεί με συνθηκολόγηση που θα ευνουχίσει τις στρατιωτικές και πολιτικές φιλοδοξίες της Ουκρανίας και λένε ότι δεν πιστεύουν ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συνάψει μια συμφωνία που θα ήταν αποδεκτή και από το Κίεβο.

Βορειοκορεάτες στρατιώτες θα παρελάσουν στην Κόκκινη Πλατεία

Ο Ουσακόφ δήλωσε επίσης ότι θεωρεί πιθανό Βορειοκορεάτες στρατιώτες να λάβουν μέρος στην παρέλαση της Κόκκινης Πλατείας της Μόσχας το επόμενο έτος για τον εορτασμό της σοβιετικής νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ουκρανία λέει ότι Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν πολεμήσει στο πλευρό της Ρωσίας εναντίον ουκρανικών στρατευμάτων που προσπαθούν να κρατήσουν εδάφη στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την παρουσία βορειοκορεατικών στρατευμάτων στο έδαφός της.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν υπέγραψαν «Συνθήκη συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης» κατά την επίσκεψη του Πούτιν στην Πιονγκγιάνγκ τον Ιούνιο. Το σύμφωνο περιλαμβάνει ένα σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας για άμεση στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση που κάποιος από τους δύο αντιμετωπίσει ένοπλη επίθεση.

Η Μόσχα βρίσκεται σε επαφή με τις νέες συριακές αρχές σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, αναφερόμενος στην κατάσταση στην Συρία, δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με τη νέα κυβέρνηση της Συρίας υπό ισλαμιστική ηγεσία τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.

Η Ρωσία χορήγησε άσυλο στον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ και στην οικογένειά του αυτόν τον μήνα, αφού οι αντάρτες ανέλαβαν τον έλεγχο της Δαμασκού μετά από μια αστραπιαία και σε μεγάλο βαθμό ανενόχλητη προέλαση.

Η Μόσχα έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι βρίσκεται σε συνομιλίες για την τύχη μιας ναυτικής εγκατάστασης που λειτουργεί στο λιμάνι της Ταρτούς και για την αεροπορική βάση Χμεϊμίμ που λειτουργεί στην επαρχία Λατάκια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.