Πόλεμος στο Ισραήλ: Τα «αγκάθια» που απειλούν το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Πριν από δέκα ημέρες, τα πράγματα φαίνονταν απολύτως απελπιστικά στο Ισραήλ και τη Γάζα. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επέκτειναν απρόθυμα την επίθεσή τους στην Πόλη της Γάζας - ενάντια στη δεδηλωμένη θέση των κορυφαίων στρατηγών τους, αλλά κατόπιν εντολής της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Χαμάς έθετε σκόπιμα Ισραηλινούς ομήρους σε κίνδυνο, χρησιμοποιώντας τους ουσιαστικά ως ανθρώπινες ασπίδες σε όλη τη βομβαρδισμένη πόλη, και εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι πολίτες παγιδεύτηκαν σε μια εμπόλεμη ζώνη ή αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε -ήδη γεμάτα- στρατόπεδα προσφύγων στα νότια, αναφέρει η Haaretz.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά, ανήμερα της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και κατόπιν των ασφυκτικών πιέσεων του Ντόναλντ Τραμπ στον Νετανιάχου, αλλά και των απειλών στη Χαμάς που βρίσκεται σε δεινή κατάσταση, υπάρχει κατά κοινή ομολογία πρόοδος. Ωστόσο, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, και απολύτως αντικρουόμενα συμφέροντα, που τα χωρίζει το αίμα, ο «διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες».

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, που ανακοινώθηκε την 29η Σεπτεμβρίου, προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Θετική ατμόσφαιρα»

Ειδικότερα, η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές - Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ - ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», μετέδωσε νωρίς σήμερα Τρίτη αιγυπτιακό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Κατά το Al Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν εντός της ημέρας στο θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας, πάντα ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές. Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα έφρασε και η αντιπροσωπεία του Ισραήλ.

Οι αντιπρόσωποι της Αιγύπτου και του Κατάρ «συνεργάζονται με τα δυο μέρη για να δημιουργηθεί μηχανισμός» που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, είχε αναφέρει το ίδιο μέσο νωρίτερα.

Ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από το Al Jazeera του Κατάρ περιγράφει επίσης τη συνάντηση ως «θετική».

Όπως μεταδίδει το Reuters, Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, η Χαμάς παρουσίασε τη θέση της σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων και το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα. Η ισλαμιστική ομάδα εξέφρασε επίσης ανησυχίες για το εάν το Ισραήλ θα δεσμευτεί σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός και σε συνολική αποχώρηση, δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Η Χαμάς δέχτηκε πολύ σημαντικά πράγματα»

Οι συνομιλίες έχουν βάση σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ για τον τερματισμό των μαχών και την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πιστεύω πως (η διαπραγμάτευση) πάει πολύ καλά και πιστεύω πως η Χαμάς δέχτηκε πολύ σημαντικά πράγματα», είπε χθες ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος. «Θα εξασφαλίσουμε συμφωνία για τη Γάζα, είμαι αρκετά σίγουρος» γι’ αυτό, πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ να πάνε στην Αίγυπτο, απαιτεί πρόοδο «γρήγορα».

Σύμφωνα με πηγές του γαλλικού πρακτορείου ενήμερες για τις συνομιλίες, αναμένεται η ισραηλινή αντιπροσωπεία και αυτή της Χαμάς να συμμετάσχουν σε έμμεσες διαπραγματεύσεις στο ίδιο κτίριο, αλλά σε χωριστές αίθουσες, με τους μεσολαβητές να μεταφέρουν τα μηνύματα της μιας πλευράς στην άλλη.

Κι αυτό προτού κλείσει μήνας μετά την απόπειρα δολοφονίας των διαπραγματευτών της Χαμάς με άνευ προηγουμένου αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Επικεφαλής της ομάδας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που πήγε στην Αίγυπτο είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, που γλίτωσε από εκείνη την επίθεση - στην οποία, ωστόσο, σκοτώθηκε ο γιος του.

Τα «αγκάθια»

Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος του κινήματος, η αντιπροσωπεία της Χαμάς επρόκειτο να έχει συνομιλίες χθες το πρωί στο Κάιρο με αξιωματούχους της Αιγύπτου και του Κατάρ, πριν από την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Επρόκειτο να είναι επικεντρωμένες στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων», εξήγησε.

Την Κυριακή, η Χαμάς εξέφρασε τη βούλησή της να «αρχίσει αμέσως τη διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων». Όμως δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της πρότασης, τονίζοντας εξάλλου ότι εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας, κάτι που δεν προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.

Το κίνημα απαιτεί «το Ισραήλ να τερματίσει όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας» και λέει πως παράλληλα «οι παρατάξεις της αντίστασης θα βάλουν τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους». Επίσης, η τζιχαντιστική οργάνωση απαιτεί την απελευθέρωση τεσσάρων υψηλού προφίλ Παλαιστινίων κρατουμένων, οι Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμαντ Σααντάτ, Ιμπραήμ Χαμέντ και Αμπάς αλ-Σαγέντ, κατά τη διάρκεια ανταλλαγής των ομήρων, με το Τελ Αβίβ δύσκολα να ενδίδει.

Στην απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ, η Χαμάς ανέφερε την Παρασκευή πως είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους για να εξασφαλιστεί «το τέλος του πολέμου» και η «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

Μεγάλος σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, όμως ταυτόχρονα διαμηνύει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου το 75%. Επιμένει ακόμη πως θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει επίσης τις πιέσεις των ακροδεξιών εταίρων του, του υπουργού Άμυνας Ίταμαρ Μπεν Κβιρ και του υπουργού Οικονομικών Μπέζαλελ Σμότριτς.

Βομβαρδισμοί

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων «θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», απείλησε προχθές ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Οι προσπάθειες των μεσολαβητών έχουν ως τώρα αποτύχει να εξασφαλίσουν κατάπαυση του πυρός με διάρκεια. Οι δυο προηγούμενες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, επέτρεψαν να επιστρέψουν ισραηλινοί όμηροι και σοροί με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Στη Λωρίδα της Γάζας, η πολιτική προστασία έκανε λόγο για νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ ιδίως στην πόλη της Γάζας (βόρεια) και στη Χαν Γιούνις (νότια), όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον δυο Παλαιστίνιοι.

Τα θύματα

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, απομένουν 47 που κρατούνται ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως οι 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 67.160 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τομείς της Λωρίδας της Γάζας και ανεξάρτητοι ερευνητές του λένε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει και τις δυο κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.