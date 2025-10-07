Σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας ζήτησε να εκτίσει την ποινή φυλάκισης 50 μηνών που του επιβλήθηκε, ο Sean «Diddy» Combs, αναφέροντας πως θέλει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα απεξάρτησης που προσφέρει το κέντρο κράτησης FCI Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ.

Η νομική ομάδα του Diddy υπέβαλε αίτηση τη Δευτέρα, ορίζοντας τη φυλακή αυτή ως επιλογή του. Με επιστολή, οι δικηγόροι του εξηγούν πως η εγκατάσταση αυτή είναι το καλύτερο μέρος για τον ράπερ, για να «αντιμετωπίσει τα προβλήματα κατάχρησης ναρκωτικών» και να «μεγιστοποιήσει τις επισκέψεις της οικογένειας και τις προσπάθειες αποκατάστασης».

Σημειώνεται πως ο δικαστής θα αποφασίσει εάν θα κάνει δεκτό το αίτημα του Diddy ή θα τον στείλει σε άλλη φυλακή.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε πως ο Diddy του ζήτησε χάρη

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του επιβεβαίωσε πως ο καταδικασμένος για πορνεία ράπερ του ζήτησε προεδρική χάρη.

«Πολλοί άνθρωποι μου έχουν ζητήσει χάρη», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, σύμφωνα με το ABC News. «Τον αποκαλώ Puff Daddy, αυτός μου έχει ζητήσει χάρη».

Δεν αποκάλυψε ωστόσο εάν έχει σκοπό να του την δώσει.

Πηγή: skai.gr

