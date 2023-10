Σειρήνες για επίθεση με ρουκέτες ηχούν στο Τελ Αβίβ Κόσμος 15:38, 10.10.2023 linkedin

Αναφορές από το Ισραήλ έκαναν λόγο για πυραυλική επίθεση στην πόλη Ashdod, η οποία βρίσκεται στα περίχωρα του Τελ Αβίβ