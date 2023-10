Εκτοξεύτηκαν ρουκέτες σε Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ – Αναφορές για 9 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Ομοβροντία ρουκετών εκτοξεύτηκαν προς την Ιερουσαλήμ και τις γύρω περιοχές, αλλά και στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ. Ακούγονται σειρήνες.



Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι άκουσαν εκρήξεις.



Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν μέχρι στιγμής εννέα τραυματίες από την επίθεση στην Ιερουσαλήμ.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς την Ιερουσαλήμ, μετέδωσε το Reuters. Η Χαμάς ανέφερε ότι «εκτόξευσε τις ρουκέτες ως απάντηση στους βομβαρδισμούς σε σπίτια πολιτών».

«Καμία διαπραγμάτευση» δεν είναι εφικτή προς το παρόν με το Ισραήλ, καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, διεμήνυσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα στέλεχος της Χαμάς, από την Ντόχα του Κατάρ.

«Η στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται και η αντίσταση, υπό τις Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ (η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) συνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του λαού μας, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα καμίας διαπραγμάτευσης για το ζήτημα των ομήρων ή άλλα θέματα» με το Ισραήλ, είπε ο Χόσαμ Μπαντράν, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς που εδρεύει στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

«Η αποστολή μας συνίσταται πλέον στο να εμποδίσουμε τον κατακτητή να συνεχίσει να διαπράττει σφαγές σε βάρος του λαού μας στη Γάζα, όπου στοχοποιούνται ευθέως κατοικίες πολιτών», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε νωρίτερα τον πλήρη αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

Περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και από τις δύο πλευρές από τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ξέσπασαν οι συγκρούσεις.



