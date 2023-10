Η Ουάσινγκτον ανησυχεί για ενδεχόμενη εμπλοκή του Ιράν στο Μεσανατολικό Κόσμος 17:22, 15.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, είπε επίσης ότι η Ουάσινγκτον ανησυχεί για μια πιθανή «κλιμάκωση» της κατάστασης