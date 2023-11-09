Πόλεμος στο Ισραήλ: Drone χτύπησε κτίριο στην Πόλη Εϊλάτ

Ένα άγνωστης ταυτότητας μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα κτίριο στην πόλη Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί, παρά μόνο μικρές υλικές ζημιές.

«Η ταυτότητα του UAV και οι λεπτομέρειες του συμβάντος εξετάζονται», πρόσθεσε ο στρατός.

Τις τελευταίες ημέρες, οι Χούθι της Υεμένης, μια οργάνωση που στηρίζεται από το Ιράν, έχει εκτοξεύσει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, όμως όλα καταρρίφθηκαν ή δεν κατάφεραν να φτάσουν στον στόχο τους.

Οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι οι Χούθι ευθύνονται για την επίθεση με δρόνους σε δύο αιγυπτιακές πόλεις στην Ερυθρά Θάλασσα, εξηγώντας ότι στόχος τους ήταν να πλήξουν το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

