Ο πρώην επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος στην περιοχή της Καταλονίας πυροβολήθηκε στο πρόσωπο στη Μαδρίτη την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.
Σύμφωνα με το Reuters, ο Αλέχο Βιντάλ-Κουάντρας πυροβολήθηκε στην περιοχή Σαλαμάνκα στο κέντρο της Μαδρίτης το μεσημέρι. Eίχε ακόμη τις αισθήσεις του όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
📽️ VÍDEO | Alejo Vidal-Quadras en estado grave tras recibir un disparo en la cabeza pic.twitter.com/Vrrll7BLt5— Vozpópuli (@voz_populi) November 9, 2023
Το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE μετέδωσε ότι η αστυνομία αναζητεί έναν μοτοσικλετιστή που φορούσε μαύρο κράνος ως ύποπτο για τον πυροβολισμό.
La Policía baraja la hipótesis de que el tiroteo a Alejo Vidal-Quadras haya sido un encargo a un sicario.— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 9, 2023
Los investigadores creen que el autor del disparo es un profesional que ha ejecutado una acción “planificada”. pic.twitter.com/4I8oG98Iab
- Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Ραΐσι: Η Τουρκία έτοιμη να ενεργήσει ως εγγυητής για την επίλυση της κρίσης στη Γάζα
- Ισραηλινές «αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» και στη Δυτική Οχθη – Τουλάχιστον 10 νεκροί στην Τζενίν
- Reuters: Συνάντηση του επικεφαλής της Μοσάντ με τον διευθυντή της CIA και τον πρωθυπουργό του Κατάρ για τους ομήρους της Χαμάς
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.