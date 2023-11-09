Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συναγερμός στη Μαδρίτη: Πυροβόλησαν στο πρόσωπο Καταλανό πολιτικό - Αναζητείται ο δράστης

Το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE μετέδωσε ότι η αστυνομία αναζητεί έναν μοτοσικλετιστή που φορούσε μαύρο κράνος

Αλέχο Βιντάλ-Κουάντρας

Ο πρώην επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος στην περιοχή της Καταλονίας πυροβολήθηκε στο πρόσωπο στη Μαδρίτη την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αλέχο Βιντάλ-Κουάντρας πυροβολήθηκε στην περιοχή Σαλαμάνκα στο κέντρο της Μαδρίτης το μεσημέρι. Eίχε ακόμη τις αισθήσεις του όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE μετέδωσε ότι η αστυνομία αναζητεί έναν μοτοσικλετιστή που φορούσε μαύρο κράνος ως ύποπτο για τον πυροβολισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισπανία Μαδρίτη Καταλονία πυροβολισμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark