Ο πρώην επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος στην περιοχή της Καταλονίας πυροβολήθηκε στο πρόσωπο στη Μαδρίτη την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αλέχο Βιντάλ-Κουάντρας πυροβολήθηκε στην περιοχή Σαλαμάνκα στο κέντρο της Μαδρίτης το μεσημέρι. Eίχε ακόμη τις αισθήσεις του όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

📽️ VÍDEO | Alejo Vidal-Quadras en estado grave tras recibir un disparo en la cabeza pic.twitter.com/Vrrll7BLt5 — Vozpópuli (@voz_populi) November 9, 2023

Το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE μετέδωσε ότι η αστυνομία αναζητεί έναν μοτοσικλετιστή που φορούσε μαύρο κράνος ως ύποπτο για τον πυροβολισμό.

La Policía baraja la hipótesis de que el tiroteo a Alejo Vidal-Quadras haya sido un encargo a un sicario.



Los investigadores creen que el autor del disparo es un profesional que ha ejecutado una acción “planificada”. pic.twitter.com/4I8oG98Iab — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 9, 2023

Πηγή: skai.gr

