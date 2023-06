Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο βομβάρδισε χωριά στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Την ίδια ώρα, φωτιά ξέσπασε σε διυλιστήριο στην περιφέρεια Κρασνοντάρ

Αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την παροχή φυσικού αερίου στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, που βρίσκεται κοντά στη μεθόριο με την Ουκρανία, έπειτα από ουκρανικό βομβαρδισμό, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης της.

APU fired at the Kursk villages of Glushkovo and Tetkino in the morning (pictured), Governor Starovoit said.



There are no casualties.#Russia #News #Kursk pic.twitter.com/EBqaRZlOmV — Sasha White (@rusashanews) June 13, 2023

Εννέα σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στο χωριό Τιορκίνο, επεσήμανε ο Ρομάν Σταροβόιτ στον λογαριασμό του στο Telegram. Δύο άλλα σπίτια έπιασαν φωτιά.

In the #Kursk region, border guards landed another reconnaissance drone of the Armed Forces of Ukraine with the help of electronic warfare



It turned out to be the Leleka-100, which the Ukronians boasted about.🇷🇺✌ pic.twitter.com/GhLtG1X2qQ — temsu_walling (@temsu_walling) June 7, 2023

Στο χωριό Γκλούσκοβο αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές, πρόσθεσε ο Σταροβόιτ. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Στο μεταξύ πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε διυλιστήριο στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας, μετέδωσε το RBK επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί, αν και προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτιά της.

An ol refinery on fire in #Krasnodar



Firefighters have already contained the fire. The causes of the emergency have not yet been reported. pic.twitter.com/Cb8FXoATjg — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2023

The oil depot is on fire in Krasnodar, Russia. Thick black smoke can be seen miles away.#RussiaIsBurning #Russia #Krasnodar pic.twitter.com/lNWMIjjuKZ — Natalka (@NatalkaKyiv) June 13, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.