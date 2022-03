Βαρύ φόρο αίματος στο πεδίο της μάχης πληρώνουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία, εάν τα στοιχεία του ουκρανικού γενικού επιτελείου στρατού ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.



Ο ουκρανικός στρατός κάνει την Πέμπτη λόγο για 14.000 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες, προσθέτοντας ότι έχουν καταστραφεί 444 τανκ και 1.435 τεθωρακισμένα οχήματα.



Παράλληλα, έχουν καταστραφεί 201 πυροβόλα, 72 αντιπυραυλικά συστήματα, 43 αντιπυραυλικά συστήματα, 86 αεροσκάφη και 108 ελικόπτερα, 11 drones, 864 οχήματα και 60 δεξαμενές καυσίμων, τρία σκάφη και 10 τμήματα ειδικού εξοπλισμού.

Η Ρωσία έχει τη δύναμη να βάλει τους εχθρούς, των οποίων ηγούνται οι ΗΠΑ, στη θέση τους, και η Μόσχα θα ματαιώσει το ρωσοφοβικό σχέδιο της Δύσης να διαλύσει τη Ρωσία, δήλωσε την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Εγκληματία πολέμου» χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Πολωνός υφυπουργός Εξωτερικών, Μάρσιν Πριντάς, συμφωνώντας με τη δήλωση του Τζο Μπάιντεν.



Ο Πολωνός υφυπουργός Εξωτερικών, δήλωσε στο BBC ότι ο βομβαρδισμός στο θέατρο στη Μαριούπολη είναι άλλο ένα σημάδι ότι οι δυνάμεις του Ρώσου προέδρου καταφεύγουν σε πιο βάναυσες τακτικές.

The General Staff of the Armed Forces of #Ukraine reports that about 14,000 #Russian soldiers have been killed. pic.twitter.com/t5XQ9itTuQ