22η ημέρες μετά τη ρωσική εισβολή, η φρίκη του πολέμου συνεχίζεται στην Ουκρανία.

Στη σκιά του ειρηνευτικού σχεδίου 15 σημείων που αποκάλυψαν οι Financial Times, ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε νέο μήνυμά του δήλωσε ότι οι προτεραιότητες του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα είναι «απολύτως σαφείς» και πως είναι «το τέλος του πολέμου, οι εγγυήσεις ασφάλειας και κυριαρχίας και η αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας».

Κατήγγειλε επίσης, ότι Τετάρτη δεν λειτούργησαν οι διάδρομοι εκκένωσης καθώς ο ρωσικός στρατός δεν σταμάτησε τους βομβαρδισμούς.

Συντρίμμια πυραύλου έπεσαν σε πολυκατοικία στο Κίεβο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν συντρίμμια πυραύλου που καταρρίφθηκε από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα έπεσαν σε πολυκατοικία στο Κίεβο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Η δεκαξαώροφη πολυκατοικία χτυπήθηκε στις 05:02 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις αρχές. Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια περίπου τριάντα κάτοικοι του κτιρίου. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην πολυκατοικία κατασβέστηκε, πάντα σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

A man was killed in #Kyiv as a result of a downed rocket.



Another three were injured and 30 were evacuated. The cause was a fire and partial collapse of the structures of the upper floors of an apartment building. This is reported by the Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/khHKYssJVJ