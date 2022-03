Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε ρητή αναφορά στο Ολοκαύτωμα σε μια ομιλία του στους Γερμανούς βουλευτές την Πέμπτη.

«Κάθε χρόνο οι πολιτικοί λένε ποτέ ξανά. Τώρα βλέπω ότι αυτά τα λόγια είναι άχρηστα. Στην Ευρώπη ένας λαός καταστρέφεται», είπε μιλώντας στους νομοθέτες μέσω βιντεοδιάλεξης στη Bundestag.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επέκρινε ξεκάθαρα το γεγονός ότι πολλές χώρες - συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας - δίσταζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να επιβάλουν σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία.

«Κάποιες κυρώσεις και βοήθεια ήλθαν πολύ αργά για να σταματήσουν τον πόλεμο», τόνισε

Σε ακόμη μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία ο Ζελένσκι προέτρεψε τη Γερμανία να βοηθήσει στην καταστροφή ενός νέου «Τείχους» που υψώνει η Ρωσία στην Ευρώπη.

"Δεν είναι ένα Τείχος του Βερολίνου -- είναι ένα Τείχος στην κεντρική Ευρώπη μεταξύ ελευθερίας και δουλείας και αυτό το Τείχος μεγαλώνει με κάθε βόμβα που πέφτει στην Ουκρανία", είπε ο Ζελένσκι στους βουλευτές.

«Αγαπητέ κύριε Σολτς, γκρεμίστε αυτό το Τείχος», παρακάλεσε τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς, παραπέποντας στην ιστορική φράση του Προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν προς τον τελευταίο ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, να γκρεμίσει το Τείχος του Βερολίνου.

«Φανείτε ηγέτης και οι απόγονοί σας θα είναι υπερήφανοι για εσάς (…) Τι αξίζει η ιστορική ευθύνη για ό,τι συνέβη πριν από 80 χρόνια; Βοηθήστε μας να σταματήσουμε τον πόλεμο», είπε ο ουκρανός πρόεδρος σε δραματικούς τόνους και οι γερμανοί βουλευτές απάντησαν όρθιοι, με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ο κ. Ζελένσκι επανέλαβε το αίτημά του για ενεργειακό εμπάργκο στη Ρωσία και για διασφάλιση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας - τον οποίο «η Ρωσία έχει μετατρέψει σε ουρανό θανάτου» -, προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση και για την ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ άφησε αιχμές για καθυστερήσεις και ολιγωρία από την πλευρά του Βερολίνου, η οποία στην αρχή έβλεπε τα πάντα ως «οικονομία, οικονομία, οικονομία».

Zelensky characterises Nord Stream 2 as the “cement” of a new wall and German resistance to rapid Ukrainian EU membership as a “further brick” in that wall. Yet again he is showing himself skilled at using the history of the country he is addressing to press home his points. pic.twitter.com/79hRa0l9gl