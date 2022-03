Η Κριμαία έπρεπε να σωθεί από το άθλιο κράτος που αντιμετώπιζε πριν επανενωθεί με τη Ρωσία, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. «Ήταν απαραίτητο να βγάλουμε την Κριμαία από αυτό το άθλιο κράτος, από το άθλιο κράτος στο οποίο βυθίστηκαν η Κριμαία και η Σεβαστούπολη όταν ήταν μέρος ενός άλλου κράτους που χρηματοδότησε αυτά τα εδάφη με όσα κεφάλαια απέμεναν», είπε ο Πούτιν στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας σε μια συναυλία για την «επανένωση της Κριμαίας και της Ρωσίας», δηλαδή την προσάρτηση της χερσονήσου στη Μόσχα.



Ο Πούτιν επανέλαβε ότι από το 2014 (την εισβολή στην Κριμαία) η Ρωσία έχει κάνει πολλά για να «ανυψώσει» την Κριμαία και τη Σεβαστούπολη αναφέρει το TASS.



«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν φαίνονται αμέσως με γυμνό μάτι. Είναι θεμελιώδους φύσης πράγματα - παροχή φυσικού αερίου και ενέργειας, κοινοτικές υπηρεσίες, αποκατάσταση του οδικού δικτύου, κατασκευή νέων δρόμων, αυτοκινητοδρόμων και νέων γεφυρών», τόνισε. Οι ρωσικές αρχές ξέρουν τι να κάνουν περαιτέρω και πώς, δεσμεύτηκε.

«Σίγουρα θα κάνουμε πράξη όλα τα σχέδια» διαβεβαίωσε ο Πούτιν.



Η αστυνομία της Μόσχας έκανε λόγο για πάνω από 203.000 ανθρώπους στη συναυλία στο Λουζνίκι.

Ερωτήματα προκάλεσε η διακοπή, προς στιγμήν, της ζωντανής μετάδοσης της ομιλίας του Βλαντιμίρ Πούτιν στο γεμάτο στάδιο της Μόσχας Λουζνίκι. Ξαφνικά εμφανίστηκαν πλάνα με πλήθη να τραγουδούν πατριωτικά τραγούδια που παίζονταν στην εκδήλωση.

Ο κ. Πούτιν γιόρταζε την επέτειο της κατάληψης της Κριμαίας στο στάδιο της Μόσχας ενώπιον ενός τεράστιου πλήθους οπαδών του.



Το Κίεβο αρνείται να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Κριμαίας και την απόφασή της να επανενωθεί με τη Ρωσία.

Moscow’s Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russia’s Crimea annexation.



Lots of reports of state employees being bussed in. They’re watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV