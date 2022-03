Ξεκίνησε ο νέος κρίσιμος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ της ουκρανικής και της ρωσικής αντιπροσωπείας στη Λευκορωσία. Το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων είναι το μίνιμουμ αίτημα του Κιέβου προκειμένου να προχωρήσει ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων, έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ο ουκρανός διαπραγματευτής Νταβίντ Αρακαμία.



Η τοποθεσία που επιλέχθηκε για τις διαπραγματεύσεις βρίσκεται στην περιοχή της Μπρεστ της Λευκορωσίας, στην Μπελαβέσκαγια Πούσα, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία. Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στο λεγόμενο "σπίτι του κυνηγού".

Σύμφωνα με τον Ρώσο διαπραγματευτή Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, αυτό το μέρος είναι κατάλληλο για την ουκρανική αντιπροσωπεία ιδιαίτερα επειδή πηγαίνει εκεί μέσω Πολωνίας.

Η ρωσική πλευρά θέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τρία ζητήματα που σχετίζονται με «την στρατιωτική-τεχνική πτυχή, την ανθρωπιστική και διεθνή καθώς και την πολιτική», είπε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου.

Την προηγούμενη μέρα, είχε επισημάνει ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις πτυχές που είναι απαραίτητες για «κατάπαυση του πυρός».

«Καθοδόν για τις διαπραγματεύσεις με την Ρωσική Ομοσπονδία. Ήδη είμαστε μέσα στα ελικόπτερα», έγραψε από την πλευρά του στη σελίδα του στο Twitter ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι αναρτώντας και μια φωτογραφία του μαζί με τον Αρακαμία, ντυμένοι με στρατιωτικές στολές, μέσα σε κάτι που μοιάζει με καμπίνα ελικοπτέρου.

«Θα ξεκινήσουμε σε περίπου δύο ώρες», πρόσθεσε σε μια ρωσική έκδοση αυτού του μηνύματος. «Το πρόγραμμα (σ.σ. των συζητήσεων) περιλαμβάνει τουλάχιστον το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων. Τα υπόλοιπα θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες», είπε ο Αρακαμία.

«Οι στόχοι της επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία- η αποστρατιωτικοποίηση και το ουδέτερο καθεστώς-θα επιτευχθούν» είπε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν στον Γάλλο ομόλογό του Μανουέλ Μακρόν κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν μέσα στην ημέρα οι δύο ηγέτες. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

H αποστρατιωτικοποίηση και το ουδέτερο καθεστώς στην Ουκρανία, είναι μερίκοι από βασικούς όρους που είχε θέσει ο Ρώσος Πρόεδρος στον Γάλλο ομόλογό του.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦“Hunter’s house” is ready to host second round of Russia-Ukraine negotiations pic.twitter.com/RkPVHBbAEF

Η κατάσταση στο μέτωπο

Σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας, που πλήττονται από βόμβες των ρωσικών δυνάμεων ή έχουν περικυκλωθεί, η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Στα νότια, το στρατηγικό λιμάνι της Μαριούπολης είναι σχεδόν αποκομμένο και υφίσταται έντονους βομβαρδισμούς, η πόλη Χάρκιβ, η δεύτερη πολυπληθέστερη στη χώρα, επίσης βομβαρδίζεται εδώ και αρκετές ημέρες.

Μια πρώτη συνάντηση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα χωρίς να έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά τα δύο μέρη συμφώνησαν για μια δεύτερη συνάντηση.

Η Ουκρανία απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων.

Η Ρωσία δεν έχει διευκρινίσει τα αιτήματά της, αλλά λέει ότι θέλει να «αποστρατιωτικοποιήσει» και να «αποναζιστικοποιήσει» τη γείτονά της, υπονοώντας έτσι ότι θέλει τη συνθηκολόγηση της και το τέλος της εξουσίας στον τόπο που κατηγορεί ότι υποδαυλίζει μια υποτιθέμενη «γενοκτονία» ρωσόφωνου πληθυσμού.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk