Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ είχε επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου «για τη συνεχιζόμενη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τον συντονισμό για να τερματίσουμε αυτήν την απαράδεκτη επιθετικότητα το συντομότερο δυνατό», προσθέτει ο κ. Μπορέλ.

