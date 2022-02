Οι κατάσκοποι στις ΗΠΑ και τη Βρετανία πέτυχαν νίκη των υπηρεσιών πληροφοριών αποκαλύπτοντας την απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να δώσει εντολή για τη μεγαλύτερη επίθεση κατά ευρωπαϊκού κράτους μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Βρετανίας.

Ο Πούτιν απηύθυνε διάγγελμα στον ρωσικό λαό τα ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου, δίνοντας εντολή για «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» κατά της Ουκρανίας, λίγα 24ωρα αφού αναγνώρισε τις περιοχές των φιλορώσων αυτονομιστών στην Ουκρανία.

Για μήνες, Αμερικανοί και Βρετανοί υπουργοί και πηγές ασφάλειας από τις χώρες της Δύσης προειδοποιούσαν ότι η Ρωσία μπορεί να εισβάλει στην Ουκρανία. Κλιμάκωσαν τις προειδοποιήσεις ότι επίκειται εισβολή τις εβδομάδες και ημέρες πριν από την ανακοίνωση του Πούτιν.

Ενόψει της ρωσικής εισβολής, η Μόσχα απέρριψε κατ’ επανάληψη τους ισχυρισμούς τους, κάνοντας λόγο για αντιρωσική υστερία ή παραπληροφόρηση που στόχο έχει να παρασύρει τον Πούτιν σε ένα πόλεμο.

«Αμερικανικές και βρετανικές κοινότητες πληροφοριών αποκάλυψαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία», ανέφερε ο Ρίτσαρντ Μουρ, ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών, της MI6, σε ανάρτησή του στο Twitter.

US and UK intelligence communities uncovered Putin’s plans for Ukraine. We exposed his attempts to engineer ‘false flag’, fake attacks to justify his invasion. We revealed his plans to assassinate Ukrainian leaders and senior officials.