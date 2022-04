Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα, τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Reuters, με το Πεκίνο να ζητά εκ νέου συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Η κλήση, την οποία το Πεκίνο ανέφερε ότι έγινε κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας, ήταν η πρώτη γνωστή συνομιλία υψηλού επιπέδου μεταξύ των χωρών από την 1η Μαρτίου, οπότε ο Κουλέμπα ζήτησε από το Πεκίνο να αξιοποιήσει τους δεσμούς του με τη Μόσχα για να σταματήσει τη ρωσική εισβολή.



«Οι πόλεμοι τελικά τελειώνουν. Το ‘κλειδί’ είναι πώς να προβληματιστούμε για τον πόνο, να διατηρήσουμε διαρκή ασφάλεια στην Ευρώπη και να δημιουργήσουμε έναν ισορροπημένο, αποτελεσματικό και βιώσιμο ευρωπαϊκό μηχανισμό ασφάλειας», είπε ο Γουάνγκ, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο.



«Υπό αυτή την έννοια, η Κίνα είναι έτοιμη να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο, με μια αντικειμενική θέση» πρόσθεσε.



Ο Κουλέμπα έγραψε στο Twitter: «Ευχαριστώ τον κινέζο ομόλογό μου για την αλληλεγγύη στα θύματα αμάχων».

«Μοιραζόμαστε και οι δύο την πεποίθηση ότι ο τερματισμός του πολέμου κατά της Ουκρανίας εξυπηρετεί κοινά συμφέροντα της ειρήνης, της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και του διεθνούς εμπορίου», τόνισε



Η Κίνα, η οποία έχει έρθει πιο κοντά με τη Μόσχα τα τελευταία χρόνια, ενώ είχε επίσης εγκάρδιους διπλωματικούς δεσμούς και ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με την Ουκρανία, αρνήθηκε να καταδικάσει την επίθεση της Ρωσίας στη χώρα ή να χαρακτηρίσει τις ενέργειές της εκεί ως εισβολή.

Had a call with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi. Grateful to my Chinese counterpart for solidarity with civilian victims. We both share the conviction that ending the war against Ukraine serves common interests of peace, global food security, and international trade.