H Βιόλα Άμχερντ, νέα πρόεδρος της Ελβετίας

Η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα τη νέα πρόεδρο και τη σύνθεση της κυβέρνησης της χώρας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η νυν υπουργός Άμυνας Βιόλα Άμχερντ θα αναλάβει πρόεδρος από τον Ιανουάριο, αντικαθιστώντας τον Αλέν Μπερσέτ στο τιμητικό αξίωμα στο οποίο εναλλάσσονται τα μέλη της κυβέρνησης σε ετήσια βάση.

Το κοινοβούλιο της χώρας ψήφισε επίσης υπέρ της εκλογής του Μπιτ Γιανς στο επταμελές υπουργικό συμβούλιο ως διαδόχου του Μπερσέτ ο οποίος αποφάσισε να παραιτηθεί στο τέλος του έτους.

Άλλα μέλη της διακομματικής κυβέρνησης επανεξελέγησαν για νέα τετραετή θητεία.

Οι ισορροπίες στην ελβετική κυβέρνηση δεν θα αλλάξουν μετά τη μετατόπιση προς τα δεξιά στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, καθώς ο Γιανς προέρχεται όπως και ο Μπερσέτ από το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.

Επανεξελέγη επίσης στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο από το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών η υπουργός Δικαιοσύνης Ελίζαμπεθ Μπάουμ Σνάιντερ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ινιάτσιο Κασίς και η υπουργός Οικονομικών Κάριν Κέλερ-Σούτερ, αμφότεροι από τους κεντροδεξιούς Ελεύθερους Φιλελεύθερους, παραμένουν επίσης στις θέσεις τους.

Ο υπουργός Μεταφορών Άλμπερτ Ροέστι και ο υπουργός Οικονομικών Γκι Παρμελέν από το Λαϊκό Κόμμα της Ελβετίας, επίσης επανεξελέγησαν.

Η νέα πρόεδρος Άμχερντ εκπροσωπεί το Κεντρώο κόμμα στην συμμαχία, η οποία κυβερνά με συναίνεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

