ΥΠΕΞ Ισραήλ: Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο κατά της Χαμάς με ή χωρίς διεθνή υποστήριξη

Το Ισραήλ θα συνεχίσει τον πόλεμό του κατά της Χαμάς είτε έχει είτε δεν έχει διεθνή υποστήριξη, δήλωσε σήμερα ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ελί Κοέν προσθέτοντας ότι μία συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας τώρα θα ήταν λάθος.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς με ή χωρίς διεθνή υποστήριξη», είπε ο Ελί Κοέν. «Μία κατάπαυση του πυρός στο παρόν στάδιο είναι δώρο για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και θα της επιτρέψει να επιστρέψει και να απειλήσει τους κατοίκους του Ισραήλ».

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε επίσης την διεθνή κοινότητα να ενεργήσει «αποτελεσματικά και επιθετικά» για να προστατεύσει τους διαύλους της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας.

Πηγή: skai.gr

