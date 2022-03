Τις απαγορευμένες βόμβες λευκού φωσφόρου χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία κατήγγειλε την Τρίτη ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Κιέβου.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι χρησιμοποιούν την ουσία στην πόλη Κραματόρσκ, η οποία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Ντονέτσκ.

Ο Oleksiy Biloshytskiy δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με μια ουσία που απελευθερώνει λευκό καπνό στον αέρα καθώς καιγόταν στο έδαφος. Όπως έγραψε: «Ακόμη μια απόδειξη για βόμβες φωσφόρου που χρησιμοποιούνται από Ρώσους εισβολείς. Αυτή τη φορά στο Κραματόρσκ». Πρόσθεσε το hashtag «εγκλήματα πολέμου». Είχαν προηγηθεί ανάλογες καταγγελίες από τις ουκρανικές αρχές.



Η Μόσχα είχε επίσης κατηγορήσει ότι το Κίεβο χρησιμοποιεί τις απαγορευμένες βόμβες λευκού φωσφόρου στον πόλεμο στην Ουκρανία κάνοντας λόγο για έγκλημα πολέμου.



Ο λευκός φώσφορος είναι χημική ουσία που αυτοαναφλέγεται όταν αλληλεπιδρά με το οξυγόνο. Χρησιμοποιείται συνήθως για να φωτίσει τις εχθρικές θέσεις, γιατί, όταν εκρήγνυται, παράγει μεγάλη λάμψη και θερμαντική ενέργεια και όσοι εκτίθενται σε αυτόν καίγονται ολοσχερώς ή παθαίνουν μη αναστρέψιμα εγκαύματα στο δέρμα. Η χρήση αυτού του όπλου απαγορεύεται από τη συνθήκη της Γενεύης και ο ΟΗΕ έχει εκφράσει την ανησυχία του για τη χρήση του.

Another evidence of phosphorus bombs used by russian invaders. In Kramatorsk this time #WarCrimes pic.twitter.com/RbJyYhLKe0