Για σφοδρές επιθέσεις κατά Ουκρανών αμάχων, με τεράστιες απώλειες, κατηγορεί το Λονδίνο τη Μόσχα.



Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τις ουκρανικές πόλεις αδιακρίτως, καθώς η προέλασή τους έχει ουσιαστικά παραμείνει στάσιμη στις ανατολικές περιοχές.

Σε ανάρτηση για την κατάσταση του πολέμου στα social media, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί σε μεγάλες πόλεις έχει οδηγήσει σε ευρεία καταστροφή και τεράστιους αριθμούς

απωλειών αμάχων.

Oι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να περικυκλώνουν μεγάλο αριθμό πόλεων στην ανατολική Ουκρανία, αλλά έχουν σημειώσει περιορισμένη πρόοδο για την κατάληψη καίριων στόχων τους την εβδομάδα που πέρασε τονίζεται.



Οι βρετανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας θα εξαπολύσουν σφοδρά πυρά για να καταφέρουν χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές καθώς φαίνεται να περιορίζουν τις ήδη μεγάλες απώλειές τους, εις βάρος περισσότερων απωλειών αμάχων.

Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή– για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα – ότι χρησιμοποίησε πολυηχητικούς πυραύλους για να πλήξει στόχους στην Ουκρανία, αυτή τη φορά για να καταστρέψει απόθεμα καυσίμων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σχολή καλών τεχνών στην υπό πολιορκία Μαριούπολη, όπου είχαν βρει καταφύγιο περίπου 400 κάτοικοι, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή το δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Χάρκοβο όταν χτυπήθηκε από το ρωσικό πυροβολικό πολυκατοικία κοντά σε βιομηχανική περιοχή, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Κοντεύει ένας μήνας (25η μέρα) από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και η Μόσχα κάνει μόνο περιορισμένες προόδους, αναφέρει στο μεταξύ το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), εκτιμώντας παρατεταμένο αδιέξοδο. Σύμφωνα με το ISW, τίθενται οι προϋποθέσεις ώστε ο πόλεμος στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας να μεταβληθεί σε αδιέξοδο που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες.

Φόβους για άνοιγμα ρωσικού νέου μετώπου, από τα Δυτικά, εξέφρασε το Κίεβο

