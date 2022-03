Στους έξι ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωής τους όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λουβιέρ, της Βαλονίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η δημόσια βελγική ραδιοτηλεόραση, rtbf. Ανάμεσα στους νεκρούς φαίνεται ότι είναι και ένα παιδί. Περισσότεροι από 20 είναι οι σοβαρά τραυματισμένοι, μεταδίδουν άλλα βελγικά μέσα ενημέρωσης. Οι αρχές ερευνούν εάν πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα ξημερώματα ομάδα περίπου 150 ανθρώπων είχαν συγκεντρωθεί για να συμμετάσχουν σε καρναβαλικές εκδηλώσεις μέσα στην ημέρα, όταν αυτοκίνητο ανέπτυξε ταχύτητα και έπεσε επάνω τους.

Έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ανέφεραν νωρίτερα τα βελγικά ΜΜΕ επικαλούμενα πηγές προσκείμενες στην αστυνομία.

#Update: Just in - Video of police at the scene in #Strépy-Bracquegnies, #Belgium, when early birds were waiting in line ahead when the carnival would have started at 8-9 a clock, when a car killed at least 5 people 12 critically injured and at least 20 other people injured. pic.twitter.com/OF27gFBafA