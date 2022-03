Οι μάχες έχουν απομακρυνθεί από τον Νικολάεφ, αλλά τα ρωσικά στρατεύματα χτυπούν την πόλη από απόσταση 50-70 χιλιομέτρων, ανέφερε το πρωί της Κυριακής η απεσταλμένη του ΣΚΑΪ Έλλη Κασόλη. Ο επικεφαλής της περιφερειακής κρατικής διοίκησης του Νικολάεφ Βιτάλι Κιμ έκανε την ανακοίνωση στον αέρα του μαραθωνίου στα ουκρανικά κανάλια. «Οι μάχες απομακρύνονται τώρα από τον Νικολάεφ προς διαφορετική κατεύθυνση», είπε, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς. Ο Βιτάλι Κιμ πρόσθεσε ότι οι Ρώσοι κατακτητές συνεχίζουν να βομβαρδίζουν κατοικημένες περιοχές της πόλης.



Κοντεύει ένας μήνας (25η μέρα) από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και η Μόσχα κάνει μόνο περιορισμένες προόδους, αναφέρει στο μεταξύ το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), εκτιμώντας παρατεταμένο αδιέξοδο. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για 14.400 Ρώσους νεκρούς στρατιώτες, και τέσσερις στρατηγούς, ενώ οι ΗΠΑ για τουλάχιστον 7.000 Ρώσους στρατιώτες, ενώ η Μόσχα για 500.

Εκατοντάδες είναι οι νεκροί Ουκρανοί πολίτες, ενώ πάνω από 6.000 άμαχοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους μετά τη συμφωνία για ανθρωπιστικούς διαδρόμους.



Σύμφωνα με το ISW, τίθενται οι προϋποθέσεις ώστε ο πόλεμος στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας να μεταβληθεί σε αδιέξοδο που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες.

Όσο παραταθεί το αδιέξοδο, τόσο πιο θανατηφόρο θα μπορούσε να γίνει, σημειώνει η δεξαμενή σκέψης. Μικρές ομάδες ρωσικών στρατευμάτων επικεντρώνονται σε τοπικές μάχες, αντί να ξεκινήσουν μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα, αναφέρεται ότι ακόμα κι αν η Μαριούπολη πέσει στα χέρια των Ρώσων, είναι απίθανο να απελευθερώσει ρωσικά στρατεύματα για την ευρύτερη εκστρατεία, λόγω της έκτασης των ζημιών που προκάλεσαν οι Ουκρανοί υπερασπιστές.



Οι ρωσικές δυνάμεις πιθανότατα θα καταλάβουν την πολιορκούμενη Μαριούπολη ή θα αναγκάσουν την πόλη να συνθηκολογήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.



Οι Ρώσοι πιθανότατα έχουν εγκαταλείψει τα σχέδια να περικυκλώσουν το Κίεβο από τα δυτικά, ή να επιτεθούν για να καταλάβουν την πόλη από τα δυτικά στο εγγύς μέλλον. Αντίθετα, πιθανότατα επιδιώκουν να θέσουν τις προϋποθέσεις για έναν εκτεταμένο βομβαρδισμό του Κιέβου με πυραύλους και βομβαρδισμούς αφότου φτάσουν στο κατάλληλο βεληνεκές στο κέντρο του.



Η συνεχής και διευρυμένη υποστήριξη της Ουκρανίας από τα δυτικά έθνη θα είναι ζωτικής σημασίας τονίζει τέλος η δεξαμενή σκέψης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από πλευράς του ότι ο ρωσικός στρατός υπέστη «πρωτοφανείς απώλειες» και ότι ορισμένες ρωσικές μονάδες έχουν «καταστραφεί κατά 80 έως 90%.

«Οι Ουκρανοί έχουν αποδείξει ότι μπορούν να πολεμήσουν πιο επαγγελματικά από έναν στρατό που διεξάγει πολέμους για δεκαετίες σε διάφορες περιοχές και συνθήκες.Απαντούμε με σοφία και θάρρος στον μεγάλο αριθμό του εξοπλισμού και των στρατιωτών τους που στάλθηκαν στην Ουκρανία", δήλωσε ο Ζελένσκι σε νέο βιντεοσκοπημένο του μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

