Νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, και αυστηροποίηση των υφιστάμενων, θα επιβάλουν ο Τζο Μπάιντεν και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ κατά την επίσκεψή του αμερικανού προέδρου στις Βρυξέλλες, προανήγγειλε σήμερα Τρίτη ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναχωρεί αύριο, Τετάρτη, για τις Βρυξέλλες όπου θα έχει επαφές με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, τους ηγέτες της G7 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενόψει του ταξιδιού του προέδρου Μπάιντεν στην Ευρώπη, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν ρωτήθηκε για το πώς αξιολογεί τη ρωσική πυρηνική απειλή, και σχολίασε ότι ο κ. Πούτιν ήταν αυτός που προκάλεσε το θέμα με την αναφορά του στην αρχή της σύγκρουσης. Τόνισε ότι πρέπει να ανησυχούμε, και ότι οι Αμερικανοί το παίρνουν όσο πιο σοβαρά γίνεται. Δεν έχουν αλλάξει βέβαια τη δική τους κατάσταση συναγερμού διευκρίνισε, αλλά πρόσθεσε ότι παρακολουθούν συνεχώς το θέμα και θα το συζητήσουν με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Επίσης, όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ Κατερίνα Σώκου, εκτίμησε ότι ο πόλεμος δε θα τελειώσει ούτε εύκολα ούτε γρήγορα, και ο στόχος των συμμάχων είναι να μείνουν ενωμένοι και να στείλουν το μήνυμα ότι θα παραμείνουν ενωμένοι όσο καιρό χρειαστεί. Η Ρωσία, υπογράμμισε ο Αμερικανός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, είχε τρεις στόχους: Να υποτάξει την Ουκρανία, να ενισχύσει τη διεθνή της θέση, και να διχάσει τη Δύση. «Έχει αποτύχει και στα τρία» τόνισε. «Οι Ουκρανοί αμύνονται, η Ρωσία είναι παρίας στη διεθνή κοινότητα και οι σύμμαχοι είμαστε πιο ενωμένοι και με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από ποτέ».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος προανήγγειλε νέες δράσεις και αποφάσεις στρατιωτικής ενίσχυσης της Ουκρανίας αλλά και ενίσχυση του ΝΑΤΟ κατά την επίσκεψη Μπάιντεν. Σύμφωνα με τον Σάλιβαν, ο Μπάιντεν θα εξετάσει με τους συμμάχους πιο μακροπρόθεσμες προσαρμογές σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Ο αμερικανός πρόεδρος αναμένεται επίσης να ανακοινώσει δράσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη και τη μείωση της εξάρτησής της από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Ρωσίας.

Tomorrow, I’m traveling to Europe to meet with our allies and partners exactly one month after Putin accelerated his brutal war in Ukraine.