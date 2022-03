Οι συνέπειες της επιθετικότητας του Πούτιν κατά της Ουκρανίας εκτείνονται πολύ πέρα ​​από την Ευρώπη, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Ανθρωπιστικό Φόρουμ.

«Η Ουκρανία είναι ο σιτοβολώνας του κόσμου, παρέχοντας πάνω από τις μισές προμήθειες σίτου στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα. Καθώς οι ανθρωπιστικές ανάγκες βρίσκονται ήδη στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, ο πόλεμος του Κρεμλίνου απειλεί την επισιτιστική ασφάλεια σε όλο τον κόσμο», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

The consequences of Putin’s aggression against Ukraine span well beyond Europe.



🇺🇦 is the granary of the world, providing more than half of @WFP wheat supply.



As humanitarian needs are already at an all-time high, the Kremlin-made war threatens food security across the world. pic.twitter.com/BvrKldlqPS