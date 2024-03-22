Τέσσερις πρώην αστυνομικοί του Μισισιπή καταδικάστηκαν να εκτίσουν ποινές κάθειρξης 10 ως 40 ετών για τα φρικιαστικά βασανιστήρια στα οποία υπέβαλαν δυο Αφροαμερικανούς τον Ιανουάριο του 2023.

Οι συνολικά έξι λευκοί πρώην αστυνομικοί αυτής της πολιτείας του αμερικανικού Νότου που ενέχονταν στην υπόθεση ομολόγησαν την ενοχή τους τον Αύγουστο. Βασάνιζαν τα θύματα για σχεδόν δυο ώρες, χρησιμοποιώντας ομοίωμα πέους, τέιζερ, ξίφος και τελικά πιστόλι. Ένας τους έφθασε στο σημείο να βάλει το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο στόμα του ενός και να πυροβολήσει, προκαλώντας του κάταγμα στο σαγόνι.

Ο συγκεκριμένος αστυνομικός, ο Χάντερ Έλγουορντ, 31 ετών, καταδικάστηκε τη Δευτέρα να εκτίσει ποινή κάθειρξης 20 ετών. Ο συνάδελφός του Τζέφρι Μίντλτον, 46 ετών, καταδικάστηκε να εκτίσει 17,5 χρόνια κάθειρξης.

Άλλοι δύο, ο Κρίστιαν Ντέντμον, 2 ετών, και Ντάνιελ Οπντάικ, 28 ετών, καταδικάστηκαν προχθές Τετάρτη να εκτίσουν αντίστοιχα κάθειρξη 40 και 17 ετών. Ο πρώτος καταδικάστηκε στη βαρύτερη ποινή διότι διέπραξε τα χειρότερα βασανιστήρια σεξουαλικής φύσης.

Ο Μπρετ ΜακΆλπιν, 53 ετών, και ο Τζόσουα Χάρτφιλντ, 32 ετών, καταδικάστηκαν με τη σειρά τους χθες Πέμπτη να εκτίσουν κάθειρξη αντίστοιχα 27 και 10 ετών.

Οι ομοσπονδιακές αρχές θα εγγυηθούν «πως θα λογοδοτούν αστυνομικοί που παραβιάζουν συνταγματικά δικαιώματα και προδίδουν την εμπιστοσύνη των πολιτών», τόνιζε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ.

Τον Ιανουάριο του 2023, οι έξι αστυνομικοί, μέλη ομάδας διαβόητης για τη βαρβαρότητά της, εισέβαλαν «χωρίς ένταλμα, ούτε εύλογη αιτία» σε σπίτι στην Μπράξτον, μικρή πόλη του Μισισιπή, όπου είχε καταγγελθεί ύποπτη δραστηριότητα, σύμφωνα με δικόγραφα.

Όταν βρήκαν στο εσωτερικό δυο μαύρους άνδρες, τους πέρασαν χειροπέδες και τους εξύβρισαν με «ρατσιστικούς» χαρακτηρισμούς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βίασαν τον έναν με το ομοίωμα και κατάφεραν 17 ηλεκτρικές εκκενώσεις στα θύματα με τα τέιζερ που έφεραν. Ταπείνωσαν τους άνδρες αναγκάζοντάς τους να καταπιούν αλκοόλ, μαγειρικό λάδι, γάλα και άλλα υγρά, προκαλώντας τους επανειλημμένα εικονικό πνιγμό.

Το μαρτύριο, που κράτησε σχεδόν δυο ώρες, κορυφώθηκε όταν ο Χάντερ Έλγουορντ έβαλε το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο στόμα του ενός από τους δυο. Για να τον τρομάξει, αρχικά τράβηξε τη σκανδάλη αφού αφαίρεσε σφαίρα από τη θαλάμη. Όμως, όταν τράβηξε ξανά τη σκανδάλη, το όπλο εκπυρσοκρότησε. Το βλήμα διέλυσε το σαγόνι του θύματος και βγήκε από τον σβέρκο του, σύμφωνα με ιατροδικαστική έκθεση που συμπεριλήφθηκε στο κατηγορητήριο.

Κατόπιν οι αστυνομικοί άφησαν τα θύματά τους να κείτονται μέσα σε λίμνες αίματος για ώρα, χωρίς να καλέσουν ασθενοφόρο, συζητώντας έξω από τι σπίτι πώς θα συγκάλυπταν τις πράξεις τους.

Η ομάδα κατέστρεψε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που ήταν εγκατεστημένο στο σπίτι, τον κάλυκα της σφαίρας, κι αποπειράθηκε να κάψει τα ρούχα των θυμάτων, για να αλλοιώσει τα αποδεικτικά στοιχεία, πάντα σύμφων με το κατηγορητήριο.

Τοποθέτησε εξάλλου πιστόλι αερίου και μεθαμφεταμίνη μέσα στο σπίτι για να δικαιολογήσει a posteriori την εισβολή στο οίκημα.

Κατόπιν οι αστυνομικοί συνέταξαν ψευδείς αναφορές κι είπαν επανειλημμένα ψέματα σε συναδέλφους τους και σε εισαγγελικούς λειτουργούς που χειρίστηκαν την έρευνα για την υπόθεση.

Έρευνα των μέσων ενημέρωσης New York Times και Mississippi Today υπέδειξε πως οι Αφροαμερικανοί στην κομητεία Ράνκιν, όπου εκτυλίχθηκε η υπόθεση, υφίστανται συχνά αστυνομική βαρβαρότητα. Αντιδρώντας, το πολιτειακό Κογκρέσο ενέκρινε πέρυσι σχέδιο νόμου που επιτρέπει την αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος αστυνομικών που κατηγορούνται για αδικήματα ρατσιστικής φύσης και άλλες παραβιάσεις, ακόμη κι αν δεν αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις.

