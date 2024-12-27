Ποιες εταιρείες αναστέλλουν τις πτήσεις σε αεροδρόμια της Ρωσίας

Η Azerbaijan Airlines ανέστειλε περισσότερες από τις μισές πτήσεις προς περιοχές της Ρωσίας λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια μετά τη συντριβή του αεροπλάνου στο Καζακστάν που κατευθυνόταν προς το Γκρόζνι και φέρεται να χτυπήθηκε από ρωσικά συστήματα αεράμυνας.

Παράλληλα, και ο αερομεταφορέας flydubai ανέστειλε τις πτήσεις από το Ντουμπάι προς τα αεροδρόμια του Σότσι και του Μινεράλνι Βόντι της νότιας Ρωσίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή η ένωση ρωσικών τουριστικών πρακτόρων ATOR.

Την Πέμπτη, η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al ανέστειλε τις πτήσεις της στο δρομολόγιο Τελ Αβίβ-Μόσχα για την ερχόμενη εβδομάδα, λόγω των «εξελίξεων στον ρωσικό εναέριο χώρο».

Ειδικότερα, ο αερομεταφορέας του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναστέλλει τις πτήσεις προς πέντε επιπλέον ρωσικούς προορισμούς, αφού προηγουμένως είχε σταματήσει τις πτήσεις προς Γκρόζνι και Μαχατσκάλα. Η ναυαρχίδα της αζέρικης αεροπορικής εταιρείας θα συνεχίσει να πετά σε έξι ρωσικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης.

Το αεροσκάφος Embraer SA 190 αναχώρησε από το Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, την Τετάρτη, μεταφέροντας 62 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος. Πλησίαζε στο Γκρόζνι όταν αναγκάστηκε να εκτρέψει την πορεία του κατά μήκος της Κασπίας Θάλασσας. Τελικά, το αεροπλάνο συνετρίβη περίπου 3 χιλιόμετρα από τον προορισμό του στο Ακτάου του Καζακστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 από τους επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος υπέστη ζημιά από ρωσικά συστήματα αεράμυνας κοντά στο Γκρόζνι πριν προσπαθήσει να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Καζακστάν, ανέφερε την Πέμπτη ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Caliber που συνδέεται με την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν, επικαλούμενος κυβερνητικούς αξιωματούχους. Λόγω της χρήσης συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου από τους Ρώσους, το σύστημα επικοινωνίας του αεροσκάφους παρέλυσε εντελώς, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος.

Δεν υπάρχουν επίσημες εξηγήσεις για τη συντριβή και καμία από τις τρεις χώρες Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν δεν έχουν σχολιάσει άμεσα τις συγκεκριμένες αναφορές στον Caliber.

Ο Ντμίτρι Γιαντρόφ, επικεφαλής της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορικών Μεταφορών, επιβεβαίωσε στο Tass ότι το αεροδρόμιο του Γκρόζνι αντιμετώπιζε επιθέσεις από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη στιγμή που το αεροσκάφος της Αεροπορίας του Αζερμπαϊτζάν ζήτησε να προσγειωθεί. Στον πιλότο προσφέρθηκαν πολλά αεροδρόμια ως επιλογές για προσγείωση, αλλά επέλεξε να πετάξει στο Καζακστάν, είπε.

Οι νέες αναστολές δρομολογίων επηρεάζουν τις πτήσεις προς τους ρωσικούς προορισμούς Mineralnye Vody, Sochi, Volgograd, Ufa και Samara από τις 28 Δεκεμβρίου, δήλωσε η αεροπορική εταιρεία. Η αναστολή των πτήσεων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Η κυβέρνηση στο Μπακού, εν τω μεταξύ, απέρριψε αίτημα της Ρωσίας και του Καζακστάν να διερευνηθεί η συντριβή από ένα σώμα αεροπορίας της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών υπό τη Ρωσία, ανέφερε η φιλοκυβερνητική υπηρεσία ειδήσεων APA, επικαλούμενη αξιωματούχο του Αζερμπαϊτζάν. Αντίθετα, το Αζερμπαϊτζάν ζήτησε έρευνα από μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων της εταιρείας κατασκευής αεροπλάνων Embraer.

Η ασφάλεια του ρωσικού εναέριου χώρου έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο με την Ουκρανία, καθώς οι επιθέσεις του Κιέβου με drone εντείνονται και η Μόσχα απαντά με αντιπυραυλικά συστήματα.

Η Ρωσία ανέστειλε προσωρινά την Παρασκευή τις πτήσεις σε τρία αεροδρόμια στον Βόρειο Καύκασο, συμπεριλαμβανομένου του Γκρόζνι, μετέδωσε το Tass. Τα αεροδρόμια του Καζάν και του Σότσι έκλεισαν επίσης για πτήσεις, σύμφωνα με το Interfax.

Η αερογραμμή του Αζερμπαϊτζάν χρειάστηκε να εκτρέψει πίσω στο Μπακού μια πτήση με προορισμό το Μινεράλνιε Βόντι την Παρασκευή, καθώς ο εναέριος χώρος στο δρομολόγιό της ήταν κλειστός, ανέφερε η Tass.





