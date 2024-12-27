Λευκός Οίκος: Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το αεροσκάφος στο Καζακστάν καταρρίφθηκε από τη ρωσική αεράμυνα

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι πρώτες ενδείξεις από τη συντριβή του αεροσκάφους στο Καζακστάν δείχνουν ότι καταρρίφθηκε από ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων.

«Έχουμε δει κάποιες πρώιμες ενδείξεις που σίγουρα θα δείχνουν την πιθανότητα ότι το αεροπλάνο καταρρίφθηκε από ρωσικά συστήματα αεράμυνας», είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι στους δημοσιογράφους.

"Υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή", με τη συμμετοχή του Καζακστάν και του Αζερμπαϊτζάν, είπε ο Κίρμπι. «Προσφέραμε τη βοήθειά μας σε αυτήν την έρευνα, αν τη χρειαστούν».

Η αεροπορική εταιρεία Azerbaijan Airlines ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το αεροσκάφος της πτήσης J2-8243 που συνετρίβη στο Καζακστάν δέχθηκε «εξωτερική φυσική και τεχνική επέμβαση». Η Azerbaijan Airlines ανέστειλε πολλές πτήσεις προς τις ρωσικές πόλεις την Παρασκευή.

Τη Ρωσία «έδειξαν», επίσης, τόσο κυβερνητικές πηγές του Αζερμπαϊτζάν όσο και Αμερικανοί αξιωματούχοι, επικαλούμενοι τα πρώτα ευρήματα των ερευνών.

Παράλληλα, επιβάτης στο αεροπλάνο που συνετρίβη στο Καζακστάν δήλωσε στο Reuters ότι ακούστηκε τουλάχιστον ένας δυνατός κρότος καθώς πλησίαζε στον αρχικό του προορισμό, το Γκρόζνι, στη νότια Ρωσία.

«Νόμιζα ότι το αεροπλάνο θα διαλυθεί», είπε ο Σαμπχονκούλ Ρακίμοφ, ένας από τους επιβάτες, στο Reuters από το νοσοκομείο, προσθέτοντας ότι είχε αρχίσει να προσεύχεται και να προετοιμάζεται για το τέλος αφού άκουσε τον κρότο.

Μετά το δυνατό κρότο, το αεροπλάνο συμπεριφέρθηκε περίεργα σαν να ήταν «μεθυσμένο», είπε ο Ρακίμοφ.

Η πτήση J2-8243 συνετρίβη την Τετάρτη κοντά στην πόλη Ακτάου στο Καζακστάν καθώς η πτήση εξετράπη από περιοχή της νότιας Ρωσίας όπου η Μόσχα έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει συστήματα αεράμυνας εναντίον ουκρανικών drones. Τουλάχιστον 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ 29 άνθρωποι επέζησαν.

Τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας του Αζερμπαϊτζάν για την καταστροφή είπαν στο Reuters την Πέμπτη ότι η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε το αεροσκάφος κατά λάθος.

Το επιβατικό αεροσκάφος Embraer είχε πετάξει από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού στο Γκρόζνι, νότια της Τσετσενίας στη Ρωσία, πριν εκτραπεί για εκατοντάδες μίλια στην Κασπία Θάλασσα. Η πρώτη εξήγηση ήταν βλάβη στους κινητήρες λόγω σμήνους πουλιών.

