Azerbaijan Airlines: Μαρτυρία για δυνατό κρότο πριν πέσει το αεροσκάφος

Η αεροπορική εταιρεία Azerbaijan Airlines ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το αεροσκάφος της πτήσης J2-8243 που συνετρίβη στο Καζακστάν δέχθηκε «εξωτερική φυσική και τεχνική επέμβαση». Η Azerbaijan Airlines ανέστειλε πολλές πτήσεις προς τις ρωσικές πόλεις την Παρασκευή.

Παράλληλα, επιβάτης στο αεροπλάνο που συνετρίβη στο Καζακστάν δήλωσε στο Reuters ότι ακούστηκε τουλάχιστον ένας δυνατός κρότος καθώς πλησίαζε στον αρχικό του προορισμό, το Γκρόζνι, στη νότια Ρωσία.

«Νόμιζα ότι το αεροπλάνο θα διαλυθεί», είπε ο Σαμπχονκούλ Ρακίμοφ, ένας από τους επιβάτες, στο Reuters από το νοσοκομείο, προσθέτοντας ότι είχε αρχίσει να προσεύχεται και να προετοιμάζεται για το τέλος αφού άκουσε τον κρότο.

Μετά το δυνατό κρότο, το αεροπλάνο συμπεριφέρθηκε περίεργα σαν να ήταν «μεθυσμένο», είπε ο Ρακίμοφ.

Η πτήση J2-8243 συνετρίβη την Τετάρτη κοντά στην πόλη Ακτάου στο Καζακστάν καθώς η πτήση εξετράπη από περιοχή της νότιας Ρωσίας όπου η Μόσχα έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει συστήματα αεράμυνας εναντίον ουκρανικών drones. Τουλάχιστον 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ 29 άνθρωποι επέζησαν.

Τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας του Αζερμπαϊτζάν για την καταστροφή είπαν στο Reuters την Πέμπτη ότι η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε το αεροσκάφος κατά λάθος.

Το επιβατικό αεροσκάφος Embraer είχε πετάξει από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού στο Γκρόζνι, νότια της Τσετσενίας στη Ρωσία, πριν εκτραπεί για εκατοντάδες μίλια στην Κασπία Θάλασσα. Η πρώτη εξήγηση ήταν βλάβη στους κινητήρες λόγω σμήνους πουλιών.

Ερωτηθείς σχετικά με αναφορές, και από τις ΗΠΑ, ότι η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε κατά λάθος το αεροσκάφος, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν είχε τίποτα να προσθέσει, και δεν ήθελε να δώσει καμία αξιολόγηση μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσημη έρευνα.

Η Rosaviatsia, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, είπε ότι στον πιλότο του αεροπλάνου είχαν προταθεί άλλα αεροδρόμια στα οποία θα μπορούσε να προσγειωθεί, αλλά επέλεξε το Ακτάου του Καζακστάν. Πρόσθεσε ότι θα παράσχει «ολοκληρωμένη υποστήριξη» στις έρευνες του Καζακστάν και του Αζερμπαϊτζάν για τη συντριβή.

Οι αεροπορικές εταιρείες που ανακοίνωσαν ότι ακυρώνουν πτήσεις προς τη Ρωσία μετά την κατάρριψη του επιβατικού αεροπλάνου:

Η Qazaq Air του Καζακστάν αναστέλλει τις πτήσεις προς Αικατερινούπολη.

Η Azerbaijan Airlines αναστέλλει τις πτήσεις σε 7 ρωσικές πόλεις για λόγους ασφαλείας.

Η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al ακυρώνει όλες τις πτήσεις από το Τελ Αβίβ προς τη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

