βασιλιά Κάρολος: Πού και πώς γυρίστηκε το χριστουγεννιάτικο μήνυμα - Βίντεο

Ανήμερα των Χριστουγέννων μεταδόθηκε από την βρετανική τηλεόραση των ετήσιο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του βασιλιά Κάρολου που, σπάζοντας την παράδοση, γυρίστηκε στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου Middlesex, και όχι στο Μπάκιγχαμ ή μια από τις βασιλικές κατοικίες, όπως γινόταν δεκαετίες τώρα.

Ο 75χρονος Βρετανός μονάρχης προτίμησε του παρεκλήσι του νοσοκομείου θέλοντας να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους γιατρούς που στήριξαν τον ίδιο και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, κατά τη διάρκεια των θεραπειών τους για τον καρκίνο.

Το Sky News, το οποίο φέτος ανέλαβε την παραγωγή της μετάδοσης και όχι το ΒΒC, έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από τα παρασκήνια των γυρισμάτων, με πλάνα από τις προετοιμασίες των τηλεοπτικών συνεργείων, τις σκηνοθετικές οδηγίες και την πρόβα του βασιλιά πριν εκφωνήσει το μήνυμά του αλλά και οι παρατηρήσεις που έκανε μετά το γύρισμα.

Στα πλάνα φαίνονται ακόμα οι προετοιμασίες με το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στολίστηκε ειδικά για την περίσταση, τα φώτα που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και το drone που κατέγραψε πλάνα από το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το βίντεο κλείνει με τον βασιλιά Κάρολο να παρακολουθεί τη μετάδοση του μηνύματός του, χωρίς, ωστόσο, να καταγράφονται και κάποιες αντιδράσεις του.

Το φετινό Χριστουγεννιάτικο μήνυμα ήταν αφιερωμένο στους υγειονομικούς σε μια χρονιά ασθενειών για το παλάτι, ενώ ο Βασιλιάς Κάρολος τόνισε την ανάγκη ενότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, εν μέσω συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ευρώπη και την Αφρική.

«Αυτά τα Χριστούγεννα, δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε εκείνους που βιώνουν καθημερινά τις καταστροφικές επιπτώσεις των συγκρούσεων», σημείωσε.

Η Χριστουγεννιάτικη ομιλία του Βασιλιά Κάρολου Γ’ μεταδόθηκε από το ΒΒC σε εκατομμύρια ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλη την Κοινοπολιτεία, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας, αλληλεγγύης και αναγνώρισης των θυσιών του 2024.

