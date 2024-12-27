Δύο επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος του αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρίας Azerbaijan Airlines που συνετρίβη στο Καζακστάν δήλωσαν στο Ρόιτερς ότι άκουσαν τουλάχιστον έναν δυνατό κρότο καθώς αυτό πλησίαζε στον αρχικό του προορισμό, το Γκρόζνι της Τσετσενίας, στη νότια Ρωσία.

Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση J2-8243 συνετρίβη την Τετάρτη, σε μία μπάλα φωτιάς κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν, αφού παρέκκλινε του αρχικού προορισμού του σε μια περιοχή στη νότια Ρωσία όπου η Μόσχα έχει επανειλημμένως χρησιμοποιήσει τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατά ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones). Τουλάχιστον 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ 29 επέζησαν.

«Μετά τον κρότο... νόμιζα ότι το αεροπλάνο θα διαλυθεί», δήλωσε ο Σουμπχονκούλ Ραχίμοφ, ένας από τους επιζήσαντες της συντριβής, στο Reuters από το νοσοκομείο. Είπε πως μετά τον δυνατό κρότο είχε αρχίσει να κάνει τις προσευχές του προετοιμαζόμενος για το τέλος. «Ήταν προφανές ότι το αεροπλάνο είχε πάθει κάποιου είδους ζημιά», είπε. «Ήταν σαν να ήταν μεθυσμένο - δεν ήταν το ίδιο αεροπλάνο πια».

Μία άλλη επιβάτης του αεροπλάνου δήλωσε στο Ρόιτερς πως άκουσε έναν δυνατό κρότο. «Φοβήθηκα πολύ», είπε η Βάφα Σαμπάνοβα, προσθέτοντας πως υπήρξε και δεύτερος κρότος. Στη συνέχεια ένας αεροσυνοδός της είπε να μετακινηθεί στο πίσω μέρος του αεροπλάνου.

Και οι δύο επιβάτες είπαν πως φαίνεται ότι υπήρξε ένα πρόβλημα με τα επίπεδα οξυγόνου στην καμπίνα μετά τον κρότο.

Ο αεροσυνοδός Ζουφουλγκάρ Ασάντοφ δήλωσε πως δεν επετράπη στο αεροπλάνο να προσγειωθεί στο Γκρόζνι λόγω της ομίχλης και ο πιλότος έκανε κύκλους όταν ακούστηκαν οι κρότοι έξω από το αεροσκάφος. «Ο κυβερνήτης είχε μόλις αρχίσει να ανεβάζει το αεροπλάνο όταν άκουσα έναν κρότο από το αριστερό φτερό. Υπήρξαν τρεις κρότοι», είπε. «Κάτι έπεσε με δύναμη στο αριστερό χέρι του. Η πίεση στην καμπίνα άρχισε να πέφτει».

Πέρα από τον τρόμο της συντριβής, οι αφηγήσεις των επιζώντων δίνουν μια ιδέα του τι μπορεί να προκάλεσε την καταστροφή.

Η Azerbaijan Airlines ανέστειλε σήμερα τις πτήσεις σε ρωσικές πόλεις και είπε ότι θεωρεί πως η συντριβή προκλήθηκε από αυτό που αποκάλεσε «εξωτερική φυσική και τεχνική επέμβαση». Δεν είπε τι είδους επέμβαση ήταν αυτή.

Τέσσερις πηγές με γνώση των προκαταρκτικών ευρημάτων της έρευνας του Αζερμπαϊτζάν για τη συντριβή δήλωσαν στο Reuters χθες, Πέμπτη, ότι το αεροσκάφος κατερρίφθη κατά λάθος από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Η Ρωσία έχει ζητήσει να μην εξαχθούν συμπεράσματα για τη συντριβή πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας από το Καζακστάν και το Αζερμπαϊτζάν

Το Embraer πέταξε από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν μέχρι το Γκρόζνι, στη νότια ρωσική επαρχία Τσετσενία, και από εκεί εξετράπη της πορείας του για εκατοντάδες μίλια διασχίζοντας την Κασπία Θάλασσα για να καταπέσει και να συντριβεί στο Καζακστάν.

«Ο κυβερνήτης είπε πως έλαβε σύσταση να προσγειώσει το αεροσκάφος στη θάλασσα, αλλά αποφάσισε να κατευθυνθεί στο Ακτάου και να το προσγειώσει στο έδαφος», δήλωσε ο Ασάντοφ. «Προειδοποίησε ότι η προσγείωση θα ήταν δύσκολη και μας ζήτησε να είμαστε έτοιμοι και να προετοιμάσουμε τους επιβάτες».

Συνετρίβη στην απέναντι ακτή της Κασπίας έπειτα από μια έκτακτη κατάσταση που προκλήθηκε από τη σύγκρουση του αεροσκάφους με «σμήνος πουλιών», σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Πλάνα που τράβηξαν επιβάτες του αεροσκάφους πριν από τη συντριβή δείχνουν τις μάσκες οξυγόνου να έχουν πέσει και τους επιβάτες να φοράνε σωσίβια. Πλάνα που τραβήχτηκαν αργότερα δείχνουν επιβάτες με αίματα και μώλωπες να σκαρφαλώνουν έξω από το αεροπλάνο.

«Μετά την αναστάτωση που προκάλεσε η συντριβή στο έδαφος, επικράτησε αρχικά σιγή προτού αρχίσουν να ακούγονται τα βογκητά των τραυματιών», είπε ο Ραχίμοφ.

Οι τραυματίες επιβάτες του αεροσκάφους της Αζερμπαϊτζάν που συνετρίβη κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν, μεταφέρονται από ιατρικό αεροπλάνο στο διεθνές αεροδρόμιο Heydar Aliyev έξω από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν (AP Photo)

Το αεροπλάνο της εταιρίας Azerbaijan Airlines αντιμετώπισε προβλήματα κοντά στο Γκρόζνι, το οποίο απέχει περισσότερα από 850 χιλιόμετρα από τις γραμμές του μετώπου στην Ουκρανία, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί κατ΄ επανάληψη στόχο ουκρανικών drones που χτυπάνε πολύ πίσω από τις ρωσικές γραμμές.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί προηγμένο εξοπλισμό ηλεκτρονικών παρεμβολών κατά των ουκρανικών drones και επικοινωνιακών συστημάτων και μεγάλο αριθμό αντιαεροπορικών συστημάτων για να καταρρίπτει τα drones.

H ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας δήλωσε σήμερα πως το αεροπλάνο αποφάσισε να παρεκκλίνει του αρχικού του προορισμού λόγω πυκνής ομίχλης και λόγω συναγερμού για ουκρανική επίθεση με drones στην περιοχή της Τσετσενίας.

Σύμφωνα με τη Rosaviatsia, στον πιλότο του αεροσκάφους προτάθηκαν εναλλακτικά αεροδρόμια προσγείωσης, αλλά εκείνος επέλεξε το Ακτάου στο Καζακστάν, Ανέφερε ότι θα παράσχει πλήρη υποστήριξη στις έρευνες του Καζακστάν και του Αζερμπαϊτζάν.

Ερωτηθείς σχετικά με τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε κατά λάθος το αεροπλάνο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει τίποτα να προσθέσει και πως δεν επιθυμεί να δώσει οποιαδήποτε αξιολόγηση μέχρις ότου η επίσημη έρευνα καταλήξει στα πορίσματά της.

