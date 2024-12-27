Επιτυχής μεταμόσχευση τμήματος του ήπατος πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο, στην Ιταλία, με δότη Έλληνα πατέρα και λήπτη την μικρή κόρη του, έντεκα μόλις μηνών.

«Ο πατέρας της, ο οποίος λέγεται Γιάννης, δώρισε μέρος του ήπατός του στην εντεκάμηνη κόρη του, στην Μελίνα. Στο νοσοκομείο του Τορίνο έγινε το θαύμα των Χριστουγέννων», γράφει η εφημερίδα Corriere della Sera.

Η μεταμόσχευση κρίθηκε αναγκαία, εξαιτίας βαριάς μορφής κύρωσης του ήπατος και δυσλειτουργία την οποία η μικρή παρουσίαζε, εκ γενετής. Δυο επεμβάσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν, δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πρόκειται για την πρώτη μεταμόσχευση από ζώντα δότη, η οποία πραγματοποιείται στην περιφέρεια του Πεδεμόντιου, με πρωτεύουσα το Τορίνο, υπό τον συντονισμό του καθηγητή Ρενάτο Ρομανιόλι. Πρόκειται για αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, με το αντίστοιχο της Ρώμης, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα ανταλλαγής ασθενών.

Η όλη επέμβαση διήρκεσε 16 ώρες. Ο πατέρας της μικρής πήρε ήδη εξιτήριο ενώ η Μελίνα παραμένει στο νοσοκομείο, με θετική ιατρική πρόγνωση.

Αρχικά, οι γονείς είχαν φτάσει με την μικρή στο Τορίνο, ελπίζοντας να μπορέσει να βρεθεί μόσχευμα. Όταν διεπίστωσαν, όμως, ότι η λίστα αναμονής ήταν μεγάλη, ο πατέρας της προσφέρθηκε να βοηθήσει ο ίδιος, με τμήμα του ήπατός του και όλα κύλισαν γρήγορα, με απόλυτη ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

