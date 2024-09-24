Λογαριασμός
Πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού υπέστη ζημιές στη Μέση Ανατολή - Έρευνα για το περιστατικό

Αξιωματούχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας ανέφερε ότι για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες 

Πολεμικό Ναυτικό ΗΠΑ

Πλοίο ανεφοδιασμού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που επιχειρούσε στη Μέση Ανατολή υπέστη ζημιές σε ένα περιστατικό το οποίο βρίσκεται υπό έρευνα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα.

Η ζημιά στο USNS Big Horn έρχεται αφότου το πλοίο εφοδίασε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και παρέμεινε στην περιοχή.

Αξιωματούχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας ανέφερε το περιστατικό σημειώθηκε στη Μέση Ανατολή, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή τοποθεσία. Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε από τον αμερικανικό στρατό με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου δείχνει ναύτες  στο Abraham Lincoln να λαμβάνουν προμήθειες από το Big Horn. Το Linkoln περιπολεί στην Αραβική Θάλασσα.

Ο αξιωματούχος είπε ότι το πλήρωμα του Big Horn ήταν ασφαλές και δεν υπήρχε κανένα σημάδι διαρροής πετρελαίου από το σκάφος.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος επίσης μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι το πλοίο υποστηρίζεται από ιδιωτικά ρυμουλκά και η αξιολόγηση ήταν ακόμη σε εξέλιξη.

Οι φήμες για την κατάσταση του Big Horn άρχισαν να κυκλοφορούν την Τρίτη, έπειτα από εικόνες που δημοσιεύτηκαν σε έναν ιστότοπο για τη ναυτιλία, τον gCaptain. Ο ιστότοπος ανέφερε ότι το Big Horn «προσάραξε… και πλημμύρισε εν μέρει στα ανοικτά των ακτών του Ομάν».
 

