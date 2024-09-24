Πλοίο ανεφοδιασμού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που επιχειρούσε στη Μέση Ανατολή υπέστη ζημιές σε ένα περιστατικό το οποίο βρίσκεται υπό έρευνα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα.

Η ζημιά στο USNS Big Horn έρχεται αφότου το πλοίο εφοδίασε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και παρέμεινε στην περιοχή.

It’s not looking good. I’ve been told by a shipowner the Navy does not have a spare oiler to deploy and is scrambling to find a commercial oil tanker to refuel the Abraham Lincoln carrier group.



Updates over at gCaptain forum: https://t.co/nNG6uSYGJJ https://t.co/wGP2GTYyAw pic.twitter.com/ec2oN3CpSf — John Ʌ Konrad V (@johnkonrad) September 24, 2024

Αξιωματούχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας ανέφερε το περιστατικό σημειώθηκε στη Μέση Ανατολή, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή τοποθεσία. Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε από τον αμερικανικό στρατό με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου δείχνει ναύτες στο Abraham Lincoln να λαμβάνουν προμήθειες από το Big Horn. Το Linkoln περιπολεί στην Αραβική Θάλασσα.

Replenishment oiler 🇺🇸USNS Big Horn ran aground off the Coast of Oman in the Arabian Sea and suffered serious damage. Now being towed to Dubai.



She is currently the only oiler available to support the USN in the Middle East.



(Photo via @johnkonrad shows flooded machinery… pic.twitter.com/Ms5dtJtKoa — Navy Lookout (@NavyLookout) September 24, 2024

Ο αξιωματούχος είπε ότι το πλήρωμα του Big Horn ήταν ασφαλές και δεν υπήρχε κανένα σημάδι διαρροής πετρελαίου από το σκάφος.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος επίσης μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι το πλοίο υποστηρίζεται από ιδιωτικά ρυμουλκά και η αξιολόγηση ήταν ακόμη σε εξέλιξη.

Οι φήμες για την κατάσταση του Big Horn άρχισαν να κυκλοφορούν την Τρίτη, έπειτα από εικόνες που δημοσιεύτηκαν σε έναν ιστότοπο για τη ναυτιλία, τον gCaptain. Ο ιστότοπος ανέφερε ότι το Big Horn «προσάραξε… και πλημμύρισε εν μέρει στα ανοικτά των ακτών του Ομάν».



