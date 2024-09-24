Δριμεία επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν, εξαπέλυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, με αφορμή τη συνάντηση των δύο και του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο για τη «σφαγή Κούρδων αμάχων» και πρόσθεσε χαρακτηριστικά «αντί να εκδίδει εντάλματα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου κατά του Ερντογάν και του Αμπάς, ο Χαν εξακολουθεί να έχει εμμονή να χαρακτηρίζει εγκληματίες πολέμου τους δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες του Ισραήλ, οι οποίοι επιδιώκουν έναν δίκαιο πόλεμο με δίκαια μέσα κατά των τρομοκρατών γενοκτονίας».

Ολόκληρη η δήλωση του Νετανιάχου:

«Στην κατηγορία «Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο στον ΟΗΕ»:

Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν συναντήθηκε χθες με δύο μεγάλους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, γνωστό για τη σφαγή Κούρδων αμάχων και τη φυλάκιση δημοσιογράφων και τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος αρνείται το Ολοκαύτωμα και πληρώνει τρομοκράτες που δολοφονούν Εβραίους.

Αντί να εκδίδει εντάλματα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου κατά του Ερντογάν και του Αμπάς, ο Χαν εξακολουθεί να έχει εμμονή να χαρακτηρίζει εγκληματίες πολέμου τους δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες του Ισραήλ, οι οποίοι επιδιώκουν έναν δίκαιο πόλεμο με δίκαια μέσα κατά των τρομοκρατών γενοκτονίας.

Τι αστείο!».



