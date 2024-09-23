Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή

Πρόσθετα στρατεύματα στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, στον απόηχο της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η οποία έχει αυξήσει τον κίνδυνο ενός περιφερειακού πολέμου, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, υποστράτηγος Pat Ryder δεν αποκάλυψε ωστόσο λεπτομέρειες αναφορικά με τον αριθμό των στρατευμάτων ή τι ακριβώς θα κληθούν να κάνουν. Στην παρούσα φάση οι ΗΠΑ έχουν περίπου 40.000 στρατιώτες στην περιοχή.

Η κίνηση των ΗΠΑ έρχεται σε συνέχεια των σημαντικών πληγμάτων των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο εσωτερικό του Λιβάνου, οι οποίες έχουν προκαλέσει ήδη τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, καθώς το Ισραήλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα τις πλέον πολύνεκρες επιδρομές στον Λίβανο από το 2006.

Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τρέπονται σε φυγή στον νότιο Λίβανο «λόγω των ισραηλινών θηριωδιών», δήλωσε σήμερα στο Reuters ο Λιβανέζος υπουργός αρμόδιος για την αντιμετώπιση κρίσεων, Νάσερ Γιασίν.

