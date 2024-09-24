Οι αρχές της Ελβετίας προχώρησαν σήμερα σε πολλές συλλήψεις μετά τη χρήση χθες, Δευτέρα, θαλάμου υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, ενός είδους σαρκοφάγου που επιτρέπει σε κάποιον να αφαιρέσει μόνος του τη ζωή του χωρίς τη βοήθεια γιατρού, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Η εισαγγελία του καντονιού Σάφχαουζεν κίνησε ποινική διαδικασία σε βάρος πολλών ανθρώπων για υποκίνηση και βοήθεια σε αυτοκτονία και πολλοί τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση», αναφέρει η αστυνομία του καντονιού σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η εισαγγελία του μικρού αυτού καντονιού που βρίσκεται στη βόρεια Ελβετία, κοντά στη Γερμανία, ενημερώθηκε χθες από δικηγορικό γραφείο ότι «μια υποβοηθούμενη αυτοκτονία με τη βοήθεια του θαλάμου Sarco έγινε σε καλύβα στο δάσος στο Μέρισχάουζεν το απόγευμα», σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης, είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε αυτός ο θάλαμος αυτοκτονίας που ονομάζεται Sarco, έχοντας πάρει το όνομά του από τη λέξη σαρκοφάγος. «Ο θάλαμος αυτοκτονίας Sarco κατασχέθηκε και (το πτώμα του) ανθρώπου που πέθανε μεταφέρθηκε (…) για νεκροψία-νεκροτομή», πρόσθεσε η αστυνομία.

Ο θάλαμος αυτός έχει τη μορφή μικρής καμπίνας μέσα στην οποία ο άνθρωπος που θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του πρέπει να ξαπλώσει, στη συνέχεια να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων για να επιβεβαιώσει ότι έχει συνείδηση αυτού που κάνει προτού ο ίδιος πατήσει ένα κουμπί για να απελευθερωθεί άζωτο.

Αυτός αναμένεται να χάσει τις αισθήσεις του ύστερα από μερικές εισπνοές και να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με την ένωση που προωθεί τον θάλαμο αυτόν.

Τον Ιούλιο, η εταιρεία προώθησής του είχε παρουσιάσει τον Sarco λέγοντας ότι θέλει να προχωρήσει σε μια πρώτη χρήση του στην Ελβετία, κάτι που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς στη χώρα επιτρέπεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία αλλά μόνον συνοδεία γιατρού.

Η ένωση προώθησής του είχε ανακοινώσει ωστόσο στα τέλη Ιουλίου ότι το πρόσωπο που θα ήταν το πρώτο που θα τον χρησιμοποιούσε, μια Αμερικανίδα γύρω στα πενήντα, αποκλείστηκε λόγω της επιδείνωσης της ψυχικής της κατάστασης.

Χθες η υπουργός Εσωτερικών της Ελβετίας Ελίζαμπεθ Μπάουμ-Σνάιντερ δήλωσε στη διάρκεια συνεδρίασης ερωτήσεων στο κοινοβούλιο ότι «ο θάλαμος αυτοκτονίας Sarco αντιβαίνει στον νόμο».

Πρώτα απ’όλα, δεν ανταποκρίνεται «στις απαιτήσεις όσον αφορά το δικαίωμα στην ασφάλεια των προϊόντων». Επιπλέον, η χρήση αζώτου στο εσωτερικό αυτής της κάψουλας «δεν συνάδει» με τον νόμο για τα χημικά προϊόντα, εξήγησε η υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

