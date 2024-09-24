Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είναι αποφασισμένος να επιτύχει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς ενώ παράλληλα επιδιώκει να αποκλιμακώσει τις εντάσεις στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, όπως δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

«Οπωσδήποτε δεν έχει εγκαταλείψει», είπε ο Σάλιβαν σε συνέντευξη στο δίκτυο MSNBC μερικές ώρες πριν από την τελευταία ομιλία του Μπάιντεν ως προέδρου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Μπάιντεν θα συναντηθεί με ξένους ηγέτες που έχουν συγκεντρωθεί στη Νέα Υόρκη προκειμένου να εργαστούν για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα και αποτροπή ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, είπε ο Σάλιβαν.

Ο ίδιος παραδέχθηκε τις προκλήσεις να πεισθούν να συμφωνήσουν τόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ και είπε πως η Χαμάς και ο Σινουάρ ιδιαίτερα «δεν θέλουν να κάνουν συμφωνία»

«Όμως είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε», είπε ο Σάλιβαν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εργαστεί για να περιορίσουν τις εντάσεις στην περιοχή μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου που οδήγησε σε ισραηλινά αντίποινα στον παράκτιο θύλακα.

Η σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ κορυφώνεται και αποκορυφώνεται από τις 7 Οκτωβρίου και κορυφώνεται τώρα, είπε.

«Όμως την έχουμε αποτρέψει σε εκείνες τις προηγούμενες κορυφώσεις και πιστεύω ότι μπορούμε ακόμη να βρούμε έναν δρόμο μπροστά για να έχουμε αποκλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και από την άλλη πλευρά των βόρειων συνόρων ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο και να οδηγήσουμε σε μια διπλωματική επίλυση που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να επιστρέψουν στα σπίτια τους», είπε ο Σάλιβαν.

