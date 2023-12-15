Ισπανικό πολεμικό πλοίο κατευθύνεται ολοταχώς προς φορτηγό πλοίο που πιθανόν να έχει καταληφθεί από πειρατές, ανακοίνωσε η EU NAVFOR επιχείρηση ATALANTA, η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά της πειρατείας ανοικτά της Σομαλίας.

«Με βάση την διαθέσιμη ενημέρωση για το MV Ruen, το ισπανικό πλοίο Victoria της EU NAVFOR επιχείρησης ATALANTA κατευθύνεται ολοταχώς προς το πλοίο που εικάζεται ότι έχει πέσει θύμα πειρατείας για να αποκτήσει περισσότερη γνώση της κατάστασης και να αξιολογήσει τις επόμενες ενέργειες», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ευρωπαϊκής δύναμης.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι υπάρχει συντονισμός με την ευρύτερη διεθνή Κοινή Ναυτική Δύναμη (Combined Maritime Force).

Νωρίτερα, το βρετανικό UKMTO (United Kingdom Marine Trade Operations, κέντρο επιχειρήσεων του εμπορικού ναυτικού) ανακοίνωσε ότι έλαβε την πληροφορία από αξιωματικό ασφαλείας του σκάφους ότι το πλήρωμα δεν έχει πλέον τον έλεγχο του πλοίου και κατευθύνεται προς την Σομαλία.

Το πλοίο MV Ruen διαχειρίζεται η Navigation Maritime Bulgare της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Equasis.

Το πλοίο εντοπίσθηκε για τελευταία φορά στην ανοικτή θάλασσα με ρότα προς την Σομαλία στις 11:17 GMT.

Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη κατάληψη πλοίου από σομαλούς πειρατές εδώ και χρόνια, αφού οι συντονισμένες διεθνείς ναυτικές επιχειρήσεις κατά της πειρατείας είχαν σταματήσει τέτοιες ενέργειες στον Κόλπο του Αντεν και στον Ινδικό Ωκεανό.

