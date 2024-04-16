«Το Ιράν απέτυχε. Θα αποτύχουν να αποτρέψουν το Ισραήλ». Τάδε έφη ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, σε ομιλία του στο ισραηλινό στράτευμα στα βόρεια της χώρας.

«Οι Ιρανοί δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν μια διαφορετική εξίσωση αποτροπής ενάντια στο κράτος του Ισραήλ», τόνισε ο Γκάλαντ και πρόσθεσε:

«Τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιχειρούν παντού, οι ουρανοί της Μέσης Ανατολής είναι ανοιχτοί, όποιος εχθρός πολεμήσει εναντίον μας, θα ξέρουμε πώς να τον χτυπήσουμε όπου κι αν βρίσκεται», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.